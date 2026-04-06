Multado con 200 euros por tener una avería en el coche, colocar correctamente la baliza v-16 pero no emitir la señal de la DGT: la Guardia Civil ya vigila a los conductores

La Semana Santa llega a su fin y los millones de conductores que comenzaron sus vacaciones hace unos días ya están de vuelta a sus hogares tras la desconexión y el descanso lejos de la rutina. La Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026' de la DGT comenzó este domingo. Un dispositivo desplegado por la DGT para atender millones de desplazamientos de largo recorrido que se prevén alcanzar en las carreteras desde el pasado viernes 27 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.

Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, para evitar zonas con incidencias, la DGT recomienda planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y el tiempo antes de salir, utilizando el teléfono 011 para información de tráfico en tiempo real, usar la web www.dgt.es, la app DGT, @informacionDGT en X y boletines radiofónicos.

Asimismo, la DGT aconseja evitar el viaje en las horas más "desfavorables", concentradas este próximo domingo 5 de abril por la mañana, de 13,00h a 23,00 horas, y en las carreteras principales, así comomo la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia. Con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, que engloba agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Una de las novedades esta Semana Santa ha sido el uso de la baliza v-16, cuya obligatoriedad ha recordado la DGT en diferentes campañas, así como en los carteles informativos que están distribuidos en las principales carreteras del país, donde se podía leer "Baliza v-16 conectada obligatoria".

La DGT ha querido hacer especial hincapié en lo de "conectada", dado que la baliza v-16 válida es aquella que está homologada y tiene capacidad de enviar señal. "Para el envío de la señal no es necesario usar el móvil del usuario del vehículo, ya que el dispositivo incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. En el momento en el que tengamos que señalizar que nuestro vehículo esta inmovilizado en carretera, lo único que debemos hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del mismo. No es necesario recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares", explican desde la DGT. "La baliza no está personalizada con la matrícula y los vehículos nuevos no vendrán con la baliza instalada. La privacidad está protegida ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante".

La sanción por no tener la baliza en el vehículo o no contar con una que esté homologada es de 80 euros y, ojo, bajarse del coche averiado son chaleco reflectante supone una sanción de 200 euros, por lo que se debe llevar y utilizar, además de la v-16.