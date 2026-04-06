Zona azul por la noche y los festivos: se confirma la ampliación de horario para pagar en el parquímetro

Encontrar sitio en la calle para aparcar en plena ciudad es un suplicio para millones de conductores. Dar vueltas, tener la suerte de que en ese preciso instante un vehículo se marche y su sitio quede para nosotros. El problema del aparcamiento es real y los ayuntamientos buscan formas de combatirlo, creando rotaciones o medidas disuasorias para no dejar el coche más tiempo del necesario en ese lugar.

Una de las más llamativas ha sido la llevada a cabo en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha implantado una nueva normativa para la Zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por la cual las zonas verde y azul se han ampliado a los festivos. Muchos de ellos han criticado la aplicación de esta medida y han reclamado "más facilidades de aparcamiento". Además, también han considerado que la normativa puede ser perjudicial para los vecinos de los barrios afectados y que puede obligar a mucha gente "a comprarse un coche eco".

"Madrid es un modelo de éxito en movilidad sostenible porque hemos sido capaces a lo largo de los últimos años de conciliar las necesidades de movilidad de una ciudad tan grande, tan potente y con ese extraordinario momento como es Madrid, con la mejora de la calidad del aire", ha defendido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad Carabante en el Pleno. El delegado ha indicado que con la nueva ordenanza se ampliará el SER con 60.000 plazas llegando a más barrios y a más distritos entendiéndolo "no sólo como un instrumento que regula la oferta y la demanda sino también como el principal para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda sobre la oferta de estacionamiento".

El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

Además el SER podrá extenderse a nuevos barrios siempre que los vecinos lo soliciten. La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La zona que se cae es Moratalaz.