Multado con 200 euros por tener el coche aparcado en la calle correctamente pero no llevar la señal v-19: la Guardia extrema la vigilancia incluso en los coches parados

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite a que están obligados a llevar a cabo todos los conductores: cada año los conductores con más de 10 años de antgüedad, cada dos aquellos que tenga un vehículo con más de 4 años en el parque móvil.

En Asturias, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las inspecciones periódicas tendrán un coste base de 34 euros para turismos, 29 euros para motocicletas y ciclomotores y 55 euros para autobuses, sin incluir IVA del 21% ni la tasa de tráfico, que actualmente es de 4,18 euros. Las segundas inspecciones tras subsanación de defectos serán gratuitas, mientras que terceras y sucesivas tendrán un coste de 19 euros.

Para inspecciones no periódicas, como matriculaciones o reformas de vehiculos, los precios oscilan entre 25 y 161 euros según el tipo de servicio y vehículo. La resolución detalla también las tarifas de unidades móviles a domicilio, fijadas en 44 euros por salida, así como los costes de verificaciones metrológicas, como la comprobación de taximetros, que se establece en 69 euros.

En el artículo 10 del Reglamento General de Vehículos (RGV) se explica que “los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I”. Según lo que se establece en dicha norma, un coche no puede circular con la ITV caducada (la señal v-19 que debes llevar en el parabrisas, bien a la vista), incluso cuando hayas pedido cita previa. La multa por hacerlo es de 200 euros y de 500 euros si circulas con la ITV negativa.

¿Y qué ocurre si tengo mucho aparcado en la calle, perfectamente estacionado, pero no tiene la ITV en regla? Tal y como explican desde RACE "algunas resoluciones judiciales han dado la razón a aquellos que han recurrido este tipo de sanciones ya que se acogen al concepto que aparece en el artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: “Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos”. Por tanto, dependiendo de cómo interprete un juez el reglamento, es posible que te retiren la multa por tener el coche aparcado sin ITV, siempre que te animes a recurrir la sanción, un proceso que suele ser tedioso".