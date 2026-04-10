Un conductor aparca en la calle, con la ITV en regla y recibe una multa de 200 euros por no llevar la v-15: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Aparcar en la calle, cerca de nuestro hogar, el legar de trabajo o del sitio al que queremos ir a pasar un rato de ocio suele ser bastante complicados en las grandes ciudades en general y, lo normal, es acabar entrando en un parking donde suele haber más plazas aunque los precios son algo más elevados que en la zona azul o verde.

Cuando se va con prisas, además, se incrementan los nervios por la dificultad de encontrar sitios y, en multitud de ocasiones, se cometen ilegalidades aunque sea para hacer un estacionamiento o para muy breve. Hace poco señalábamos en otro artículo que la Policía o la Guardia Civil puede multarte si ve tu coche aparcado correctamente pero con la ITV caducada. "Algunas resoluciones judiciales han dado la razón a aquellos que han recurrido este tipo de sanciones ya que se acogen al concepto que aparece en el artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: “Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos”. Por tanto, dependiendo de cómo interprete un juez el reglamento, es posible que te retiren la multa por tener el coche aparcado sin ITV, siempre que te animes a recurrir la sanción, un proceso que suele ser tedioso", explican desde RACE.

Pero respecto a aparcar, algunos conductores suelen cometer el error de dejar su soche en plazas reservadas para minusvalidos y bajar para hacer cualquier tipo de trámite o gestión. Si no disponen de la señal v-15 cuando hacen esa para o estacionamiento pueden ser sancionados con 200 euros. Estas plazas son más anchas que otro tipo de plazas de aparcamiento en zona azul o verde para facilitar la movilidad de las personas que viajan dentro del vehículo.

Según indica el Reglamento General de Circulación en su artículo 94 “queda prohibido parar y estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de discapacitados”. En el mismo texto se indica que en el caso de cometer alguna infracción de este tipo se considera como grave. Como explican desde RACE, la retirada de puntos sólo se da si la infracción supone un riesgo para la seguridad vial. En este caso, aparcar en estas plazas reservadas, aunque afecta a las personas con movilidad reducida, no supone un peligro para los demás, de ahí que no suponga la retirada de puntos.