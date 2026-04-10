Multado un conductor con 100 euros por entrar en otra ciudad y salir de ella sin la v-13 pero sí la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara al fin de semana

Llega el fin de semana y seguro que son muchos los conductores que aprovechan estos días tras el festivo de Semana Santa ya la dura vuelta a la rutina para hacer alguna escapada a otra ciudad, al pueblo o a una localidad cercana. Y eso que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que, tras un viernes cálido, se producirá un "cambio importante de tiempo" durante el fin de semana, cuando se espera un ambiente "invernal", con frío, lluvia, nieve y viento intenso. En cualquier caso, a partir del lunes subirán de nuevo las temperaturas como ha explicado el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

El portavoz ha indicado que este viernes las temperaturas serán "muy altas para la época, prácticamente de verano" pero, sin embargo, entre el sábado y el domingo se producirá "un acusado del censo térmico" que provocará "un ambiente más propio del invierno", con precipitaciones en amplias zonas del país y nevadas en cotas bajas, entre 700 y 800 metros en el norte y centro peninsular.

Además, ha precisado que el viento soplará con intensidad por lo que se incrementará la sensación de frío y ha detallado que, "en muchos puntos, las temperaturas del domingo serán entre 15 y 20 grados (ºC) más bajas que las del viernes".

Pero bueno, para aquellos que vayan a desplazarse deben recordad que es obligatorio el uso de la baliza v-16, como la Dirección General de Tráfico (DGT) recordó durante la campaña de Semana Santa.

Eso sí, seguro que son muchos los nuevos conductores que han logrado aprobar el examen práctico desde el 1 de enero y ya por fin han conseguido el ansiado permiso de conducir. Estos conductores noveles deben recordad que deben colocar en la parte trasera del coche, en un lado, la señala v-13 o, lo que es lo mismo, la "L" que indica que es un conductor novel.

La Dirección General de Tráfico (DGT) estableció el permiso de conducir por puntos como un “crédito que otorga la sociedad al conductor y que se puede perder como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora”. Por tanto, el haber aprobado el carnet de conducir no da un derecho ilimitado a llevar un coche, hay que tener cierta responsabilidad y la DGT quiere hacérselo ver así a los conductores noveles, que son aquellos que se acaban de sacar el carnet de conducir y tienen menos de tres años de experiencia al volante. Así pues, los conductores más inexpertos comienzan con 8 puntos en lugar de los 12 puntos de saldo inicial que tienen aquellos que llevan más tiempo conduciendo vehículos. De igual manera, si a un conductor se le ha retirado el carnet y obtiene de nuevo el permiso, también empieza con 8 puntos, explican desde RACE.

La sanción por no llevar la v-13 en el vehículo es de 100 euros y no conlleva pérdida de puntos del permiso de conducir.