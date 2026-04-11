Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
Se sanciona a aquellos sin tener el número mínimo de ocupantes
La Dirección General de Tráfico (DGT) priorizará este añola alta ocupación del vehículo para el uso de los carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO) frente al modo de propulsión, de forma que la utilización de los carriles por parte de turismos con un único ocupante en aquellos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado "a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles".
Así lo ha explicado este jueves la DGT, tras la publicación de la Resolución de 14 de enero de 2026 por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico para el año 2026, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO) son aquellos que permiten circular por dicho carril cuando el número mínimo de ocupantes por vehículo sea de dos, incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables. Los camiones, así como los ciclomotores tienen prohibida su circulación por dichos carriles.
Desde hace unos días se ha vuelto viral una señal de fondo azul con un rombo blanco en el centro. Significa la presencia de un carril VAO y la sanción prevista por ocuparlo con solo un conductot es de 200 euros, una multa que puede imponerse a quienes acceden sin tener el número mínimo de ocupantes o sin estar incluidos entre los vehículos autorizados.
Los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO) se sitúan en distintos corredores estratégicos del país. En concreto, se hallan en la Comunidad de Madrid, en tramos de las autovías A-6 y A-2 (que entrará en funcionamiento a lo largo del año); en la provincia de Granada, en la carretera GR-3211 entre Granada y La Zubia; en la provincia de Sevilla, tanto en el Puente de la Señorita entre Sevilla y Camas como en la carretera A-8057 entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache.
También se encuentran en la provincia de Málaga, en accesos vinculados a la A-357 y a la A-7056 hacia el Parque Tecnológico de Andalucía; en Mallorca (Baleares) cuando finalicen las obras de infraestructura, en la autovía Ma-19 de acceso a la ciudad de Palma, y en la provincia de Valencia, en la autovía V-21 entre Albuixech y Alboraya, todos ellos activos únicamente cuando así lo indique la señalización fija o variable correspondiente.
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