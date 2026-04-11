Los conductores españoles pagarán este año a los ayuntamientos 3.000 millones de euros por "el numérito". Así se conoce popularmente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM), el cual centra uno de los últimos estudios realizados por Automovilistas Europeos Asociados. Esta organización cifra en 37,8 millones el número de titulares de un vehículo de motor (desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje) que están obligados en España a pagar este impuesto por el hecho de tenerlo dado de alta en Tráfico, circulen o no con él.

Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria son los ayuntamientos que este 2026 han subido sus tarifas frente a Almería, Huesca y Valladolid, que las han bajado. Esto, según advierte Automovilistas Europeos, abre una enorme brecha entre comunidades: "Hay diferencias de hasta un 900% entre municipios en las tarifas". Así, por ejemplo, un conductor donostierra paga un 51% más por "el numérito" que uno de Madrid o un 161% que un automovilista de Tenerife.

"Paraísos fiscales"

El colectivo habla de la existencia de "auténticos paraísos fiscales" en torno a este impuesto, que en España fue creado hace 36 años en sustitución al impuesto de circulación de vehículos. "El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra", explica.

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-6, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo especial de regulación, vigilancia y asistencia, ante el previsible incremento de desplazamientos por carretera en este periodo vacacional nacional. 27 MARZO 2026;ATASCO;COCHES;OPERACIÓN SALIDA;CARRETERAS;VEHÍCULO;AUTOVÍA;RETENCIÓN;PIXELADA Rafael Bastante / Europa Press 27/03/2026. Rafael Bastante / Rafael Bastante / Europa Press

El doble de la tarifa mínima

Sin embargo, agregan Automovilistas Europeos Asociados, la ley permite que los ayuntamientos puedan incrementar "discrecionalmente" estas cuotas, pudiendo llegar a cobrar "hasta el doble de la tarifa mínima", algo que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe.

También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores e incluso exonerar del pago a los vehículos históricos y de más de 25 años. Medica que ha permitido a cientos de miles de conductores ahorrarse el impuesto.

“Pero es esta facultad discrecional de los ayuntamientos lo que ha posibilitado que se desvirtúe la finalidad del sistema tributario local y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos paraísos fiscales en relación con el pago de un impuesto al que están obligados cerca de 38 millones de contribuyentes”, critica la asociación.

Los más caros y los más baratos

Entre los ayuntamientos más caros están San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Gerona, Tarragona, Leida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz. Por el contrario, podrían considerarse "paraísos fiscales", según Automovilistas Europeos, Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y La Coruña. "Un vehículo tipo medio paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros, en Madrid 59, en Barcelona 68,16 y en San Sebastián 89,25, Es decir, un 161% más caro en San Sebastián que en Tenerife", remarcan.