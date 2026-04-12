Atención conductores: el radar en Asturias que caza a más de 50 conductores cada día (más de dos a la hora) y está llegando a Oviedo

La Direción General de Tráfico (DGT) ha instaladi nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) que están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

En el caso de Asturias, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C). Se trata de dos radares en carreteras donde la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. Los cinemómetros instalados son el nuevo modelo Cirano 670, un sistema que supone una evolución profunda respecto al conocido Cirano 500, el cual se carga con energía solar, gracias a dos paneles solares que tienen instalados en la parte superior del aparato.

Pero, ojo. El radar más "multón" de Asturias ya no está en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Quintueles (Villaviciosa). Ha sido adelantado por otro ubicado en Ribera de Arriba, que caza al día una media de 54 conductores con multas de 100 euros como mínimo (sin contar la reducción por pronto pago). Son algo más de 2 sanciones cada hora.

Según los últimos datos aportados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar de la Autovía de la Plata (A-66) a su paso por El Caleyo, en Ribera de Arriba puso en 2024 un total de 19.794 denuncias. A pesar de su "mala fama", este dispositivo redujo las sanciones en un 24,17% respecto al año anterior: de 26.104 a las 19.794. En el ranking nacional de los 50 radares más multones ocupa el puesto décimo noveno. Arriba del todo se sitúa el de la M-40, en Madrid, con 74.873 denuncias.

En total, en Asturias hubo 58.082 multas en 2024, un 23,1% menos que en 2023. La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instalados en la región 53 radares fijos, móviles y de tramo, colocados tantos en autopistas y autovías como en carreteras secundarias. La A-8, por su longitud, es la que más dispositivos suma con un total de once, incluido el que mide la velocidad en el puente Los Santos, en la frontera entre el Principado y Galicia. Al radar de El Caleyo le sigue el ubicado en el kilómetro 13 de la misma vía, justo antes de que la A-66 se bifurque en la A-8 en la 'Y'. Este equipo registró 7.468 multas, mientras que en 2023 fueron 6.866.

Completa el "top 5" de radares más activos de la DGT el ubicado en la A-8 a la altura de Tabaza; los de la N-632 a la altura de Avilés en los kilómetros 100 y 98.