Aviso a los conductores que viajen solos en el coche: la Guardia Civil ya comienza a sancionar por la señal con un fondo azul y un vehículo blanco

Tras la Semana Santa no son pocos los que ya están pensando en las ansiadas vacaciones de verano. Sol, calor, playa, coger el coche y viajar. El mejor momento del año para desconectar en familia o amigos y desplazarse lejos de la rutina diaria.

Eso sí, a la hora de circular hay que tener en cuenta las normas de tráfico y su cumplimiento si nos queremos recibir sanciones innecesarias. Y no solo nos referimos a las multas por velocidad, sino a infracciones que ocurren por llegar a nuevas ciudades y desconocer aquellas señales que no están en las nuestras por la diferencia que hay en las carreteras y la circulación. La actualización del catálogo de señales de tráfico aprobada el año pasado por el Gobierno de España incluye tanto señales nuevas como rediseñadas, mientras que otras desaparecen al estar en desuso. Se busca así regular nuevos modos de transporte y adaptarse a las situaciones del tráfico originadas por los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad. También cambian de apariencia varios pictogramas con el objetivo de mejorar su comprensión, su visibilidad y, en ciertas ocasiones, adaptarlas a un lenguaje visual inclusivo, explican desde RACE.

Las señales de tráfico que ves cada día en las calles y carreteras de España son las que aparecen en el Reglamento General de Circulación desde el año 2003. La implementación de las últimas novedades, que comenzó ya en 2025, ha ido desarrollándose de forma gradual y se completará antes del 1 de julio de 2026.

Se han incorporado 130 nuevos pictogramas que incluyen señales relacionadas con la movilidad sostenible (como vehículos de movilidad personal (como los patinetes eléctricos), zonas de bajas emisiones (ZBE) o pasos para ciclistas); señalización de animales (como las de paso de ganado o animales domésticos y las de zona atravesada con frecuencia por animales en libertad (ahora con el pictograma de un jabalí); de carriles especiales (como el VAO o el 2+1, de adelantamiento compartido); y señales informativas de puntos de repostaje, recarga de vehículos eléctricos o GLP.

La señal S-51b indica que es un carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO), Indica uno o varios carriles destinados sólo a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figura el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación. Se trata de una señal con un fondo azul y vehículo blanco con dos ocupantes acompañado del símbolo "2+".

La multa por incumplir la señal S-51b (carril VAO con ocupación mínima, generalmente 2+ personas) es de 200 euros. Esta sanción se aplica por circular por carriles reservados con menos ocupantes de los exigidos, sin pérdida de puntos del carné.