Adiós a la baliza v-16: la DGT se pone seria desde este lunes con multas desde 200 euros, "a partir de 80 km/h"

Muchos e ha hablado estos últimos meses sobre la llegada de la baliza v-16 y la obligatoriedad de su uso en caso de accidente, ya que sustituye a los antiguos triángulos de emergencia- Pero, más allá de este dispositivo Tráfico que estrechar la mira en otro problema mayor, que pone en riesgo la vida de conductores y acompañantes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde este lunes y hasta el próximo domingo una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial al estar presente en más del 20 % de los accidentes con víctimas mortales.

De hecho, en 2024 (último año con datos consolidados) la velocidad inadecuada fue determinante en el 22 % de los siniestros con víctimas mortales, que sumaron un total de 307 fallecidos, un 5,5 % más que en el año anterior.

Durante estos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales, intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pese a los llamamientos a respetar los límites, el exceso de velocidad continúa siendo un comportamiento extendido: alrededor del 60 % de los conductores circula por encima de lo permitido en carreteras convencionales, casi el 50 % en zonas urbanas y algo menos del 40 % en autovías.

Los datos confirman la relación entre velocidad y riesgo de siniestralidad. El Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa.

Además, a mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, especialmente en el caso de los usuarios vulnerables: a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5 %.

En la anterior campaña, entre el 4 y el 10 agosto del año pasado, fueron controlados algo más de un millón de vehículos, de los cuales se denunciaron 68.662, un 6,7 %, el porcentaje más elevado de las últimas siete.

Las policías locales registraron también el porcentaje más alto de la serie, con 312.000 vehículos controlados y 14.336 denuncias interpuestas, un 4,5 %.

Además de estas campañas periódicas, la DGT utiliza otras herramientas para vigilar el cumplimiento de la normativa, como los radares y los helicópteros Pegasus.

El pasado mes de febrero entraron en funcionamiento 33 nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) en carreteras de once comunidades autónomas. La campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y se desarrolla a nivel europeo por la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).