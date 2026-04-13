Atención conductores, la Guardia Civil vigila la distancia entre los coches: multado con 200 euros por no repester la distancia de "70 metros" en autopista o autovía

La Dirección General de Tráfico (DGT)pone en marcha desde hoy y hasta el próximo domingo, 19 de abril, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial. Durante estos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales que se sumen a la iniciativa, intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad. La campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década.

Pero, ojo, a la hora de circular por las autovías y autopistas debes vigilar otras señales que no sanciona por no circular por la velocidad permitida, si no por no respetar la distancia de seguridad en autopista o en autovía.

" La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional", explican desde la DGT.

Tal y como apunta el Código de Circulación en el artículo 54 del Reglamento General de Circulación indica que "todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, extremando en esta ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos (artículo 20.2 del texto articulado). Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros (artículo 20.3 del texto articulado)".

A diferencia de las señales informativas previas (S-992), esta señal advierte que no mantener la separación adecuada —generalmente 70 metros— conlleva sanciones de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir.