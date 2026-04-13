Multado con 200 euros por no respetar la nueva señal R-421: la Guardia Civil extrema su vigilancia en todas las ciudades de España
El pictograma recién incorporado está en todas las comunidades
Desde el pasado mes de julio, hay nuevas señales de tráfico en las carreteras españolas. Los nuevos pictogramas, según señala la Dirección General de Tráfico (DGT), buscan transmitir "mensajes claros, directos y universalmente comprensibles".
Entre los principales cambios está la modificación del diseño y la definición de numerosos elementos de señalización, incluidas señales verticales, marcas viales y una clarificación específica de la señalización circunstancial. También se introducen nuevas señales que responden a demandas actuales y se eliminan aquellas que han quedado obsoletas o que ya no están contempladas por normativas recientes.
Entre esas nuevas señales está una muy poco conocida por la mayoría de conductores. Es la R-421, que indica, según recoge la DGT, "la obligación para los conductores de ciclos y de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y la prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla".
El patinete eléctrico cada vez se usa más en España. Y no solo la DGT está regulando su uso, sino que cada vez más ciudades están sacando sus propias normativas. Este es el caso de Oviedo, donde una nueva normativa entró en vigo hace escasas semanas. Incluso los autobuses asturianos han prohibido la entrada a los patinetes por una cuestión de "seguridad".
No respetar una señal de tráfico conlleva multas de hasta 500 euros si se considera que la infracción es grave. No obstante, en el caso concreto de la R-421, la multa sería de 200.
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