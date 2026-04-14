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Atención conductores: Tráfico multiplicará hasta el domingo los controles móviles de velocidad en las carreteras españolas

El año pasado se batieron récords de multas con más de 68.000 conductores sancionados

Un agente, con el radar móvil.

Un agente, con el radar móvil. / David Cabo / LNE

Alejandra Carreño

Atención conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará de aquí al próximo domingo, en todas las carreteras españolas, los controles de velocidad con el objetivo de reducir "uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial". Se trata de una nueva campaña especial, que según ha detallado el departamento que dirige Pere Navarro, movilizará tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local.

Esto quiere decir que los controles se harán en vías interurbanas y urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociadis a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad. Precisamente, en Asturias está la carretera más peligrosa de España, según un reciente estudio de Automovilistas Europeos Asociados. Se trata de la N-632, la vía que comunica Villaviciosa con Gijón, y más concretamente en los kilómetros 55 (Arroes) y 59 (Venta la Esperanza, en Quintueles). Ambos tienen un índice de peligrosidad que "supera en 167 veces la media nacional", advierte el colectivo.

La tercera causa de accidentes

Tráfico recuerda que el exceso de velocidad se mantiene como tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y está presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales. En 2024 se registraron en España 307 siniestros mortales "en los que el exceso de velocidad incidió de manera determinante". Esta cifra supone un incremento del 5,5% con respecto a los 291 registrados en 2023.

¿Sabes dónde están los nuevos radares de la DGT?

¿Sabes dónde están los nuevos radares de la DGT? / LNE

Si pisas el acelerador, estas son las consecuencias

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

Además, a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5%.

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Más denuncias que nunca

En la última campaña especial de control de la velocidad, desarrollada entre el 4 y el 10 agosto del año pasado, fueron controlados algo más de un millón de vehículos por la Guardia Civil, de los cuales fueron denunciados 68.662, un 6,7%, que supone el porcentaje más elevado de las últimas siete campañas. También las policías locales registraron el porcentaje más alto de la serie, con 312.000 vehículos controlados y 14.336 denuncias interpuestas, un 4,5%.

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