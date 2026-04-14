Multado con 500 euros por lo ocurrido antes de coger el coche y la DGT responde y se endurece: "Caerá como fruta madura"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha mostrado convencido este martes de que la bajada de la tasa máxima de alcohol al volante será una realidad en España tras el rechazo del Congreso a esta medida. "Está maduro. Caerá como fruta madura", ha afirmado, para después añadir que "es un tema solo de cuestión de tiempo".

El máximo responsable de la DGT se ha expresado así durante su participación en la presentación de una campaña de concienciación de la Fundación Abertis sobre el peligro de la somnolencia al volante.

Según Pere Navarro, la votación en el Congreso "no la ha perdido el Gobierno, la han perdido los ciudadanos" y ha defendido que la DGT "hizo lo que tenía que hacer" en base a las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS y expertos, y tenía cartas "de apoyo" de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona o la FEMP. "Todo el mundo estaba de acuerdo", ha subrayado incluyendo a las asociaciones de víctimas.

"El Congreso votó o que votó y que cada uno asuma sus responsabilidades. Me sería muy fácil cargar contra los que han votado en contra. No lo voy a hacer", ha manifestado el director, que ha agregado que bajar la tasa de alcohol "no da votos, pero hay que hacerlo".

Por otro lado, Navarro ha defendido la política se seguridad vial de su departamento tras los últimos datos de siniestralidad registrados en Semana Santa. "Al principio en la DGT, la Semana Santa la cerrábamos con 100 muertos. Esta ha sido con 30", ha afirmado.

Navarro cree que "las cifras hablan por si solo" y muestran el "progreso y continuo avance y mejora" que se está produciendo en el ámbito de la seguridad vial. "Dos más, dos menos, depende un poco de las circunstancias", ha subrayado.

Respecto a la evolución de la implantación de las balizas V16 obligatoria desde el pasado 1 de enero, el director de la DGT ha afirmado que "todo son ventajas" respecto a los triángulos.

Además, Pere Navarro ha explicado que hay unas 18 o 20 millones de balizas encendidas en España, que se reciben más de 3.000 notificaciones diarias y que la DGT está estudiando el "detalle" para diferenciar el porqué se baja cada conductor del vehículo. "Si es para hacer necesidades personales o para colocar los triángulos", ha señalado.

Sobre si en su organismo están satisfechos con la implementación de la medida, Navarro cree que es "imposible" contentar a todo el mundo y ha rechazado las críticas que ha recibido la baliza porque "no se aguantan", como la de que la luz no sé ve a mediodía. "El triángulo no llevaba luz", ha indicado.

No obstante, ha reconocido que "se podía haber hecho mejor la información" para llegar al ciudadano, pero esto "va haciendo su camino" y se necesitará "un plazo más largo para hacer una valoración rigurosa".