Multado un motorista con 200 euros por lo que le encontraron debajo del casco: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir
Tras las vacaciones de Semana Santa la Dirección General de Tráfico (DGT) no cesa en su labor de velar por la seguridad de los conductores y el respeto de las normas en carretera. Por ello ha puesto en marcha desde este lunes y hasta el próximo domingo, 19 de abril, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, "uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial".
Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.
Además, a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5%.
Las motos no están exentas de estas sanciones. Pero, más allá de la velocidad existe una sanción que muchos conductores ignoran y que se puede saldar con multas de hasta 200 euros. A la hora de circular, resulta imprescindible mantener todos los sentidos centrados en la carretera, de manera que puedas reaccionar con antelación ante cualquier imprevisto y adaptar siempre tu conducción a las circunstancias y condiciones de la misma. No se trata solo de una imposición legal recogida en la Ley General de Circulación, sino también de una necesidad para protegerte a ti mismo, a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir, explican desde RACE.
Durante mucho tiempo, utilizar sistemas de intercomunicación mientras se conducía en moto estuvo prohibido por la ley, y era motivo de sanción económica por parte de Tráfico. Sin embargo, desde marzo de 2022, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, pasó a estar autorizado, siempre que se trate de dispositivos inalámbricos homologados, y que se utilicen exclusivamente con fines de comunicación o navegación (GPS). Cualquier otro uso (como escuchar música) sigue terminantemente prohibido.
El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
- Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: 'La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo