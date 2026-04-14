Multado un motorista con 200 euros por lo que le encontraron debajo del casco: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Tras las vacaciones de Semana Santa la Dirección General de Tráfico (DGT) no cesa en su labor de velar por la seguridad de los conductores y el respeto de las normas en carretera. Por ello ha puesto en marcha desde este lunes y hasta el próximo domingo, 19 de abril, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, "uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial".

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

Además, a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5%.

Las motos no están exentas de estas sanciones. Pero, más allá de la velocidad existe una sanción que muchos conductores ignoran y que se puede saldar con multas de hasta 200 euros. A la hora de circular, resulta imprescindible mantener todos los sentidos centrados en la carretera, de manera que puedas reaccionar con antelación ante cualquier imprevisto y adaptar siempre tu conducción a las circunstancias y condiciones de la misma. No se trata solo de una imposición legal recogida en la Ley General de Circulación, sino también de una necesidad para protegerte a ti mismo, a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir, explican desde RACE.

Durante mucho tiempo, utilizar sistemas de intercomunicación mientras se conducía en moto estuvo prohibido por la ley, y era motivo de sanción económica por parte de Tráfico. Sin embargo, desde marzo de 2022, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, pasó a estar autorizado, siempre que se trate de dispositivos inalámbricos homologados, y que se utilicen exclusivamente con fines de comunicación o navegación (GPS). Cualquier otro uso (como escuchar música) sigue terminantemente prohibido.

El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.