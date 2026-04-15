Multados con 200 euros 1,59 millones conductores de furgonetas pese a tener la baliza v-16: la guardia Civil extrema la vigilancia en busca de la señal v-19 obligatoria
Los datos de la DGT muestran también una situación preocupante en relación con el seguro obligatorio
El 32% de los camiones y el 28,7% de las furgonetas circulaba sin tener la ITV en vigor al cierre de 2025, según los datos entregados por la Dirección General de Tráfico (DGT) y analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).
Esto significa que, en un parque total de camiones y furgonetas que asciende a casi 5,3 millones de vehículos, más de 1,59 millones (27,5%) circulan sin tener la inspección técnica al día, lo que refleja una elevada ratio de incumplimiento en la ITV.
"Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y concienciación, especialmente en el ámbito del transporte profesional. Un camión o una furgoneta en mal estado multiplica el riesgo de siniestros viales, con heridos y fallecidos, en carretera debido a su tamaño y masa", recuerda el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.
Los datos de la DGT muestran también una situación preocupante en relación con el seguro obligatorio en este tipo de vehículos. En el caso de las furgonetas, las cifras muestran que el 8,2% circula con el seguro vencido; un porcentaje que asciende al 10,4% en el caso de los camiones.
Además, más de 438.000 camiones y furgonetas, un 8,3% del total, circulan sin ITV y sin seguro obligatorio simultáneamente. A esta situación se suma el estado técnico de estos vehículos. Según datos del Ministerio de Industria y Turismo correspondientes a 2024, solo el 71% de los camiones pesados y el 74% de las furgonetas superan la ITV, situándose entre los peores resultados de todo el parque automovilístico español.
Desde AECA-ITV se subraya que la ITV es un elemento esencial para garantizar que los vehículos cumplen las condiciones mínimas de seguridad y protección medioambiental.
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