Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Multados con 200 euros 1,59 millones conductores de furgonetas pese a tener la baliza v-16: la guardia Civil extrema la vigilancia en busca de la señal v-19 obligatoria

Los datos de la DGT muestran también una situación preocupante en relación con el seguro obligatorio

Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico paran a una furgoneta durante la campaña especial de la DGT

Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico paran a una furgoneta durante la campaña especial de la DGT / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Manuel Riu

El 32% de los camiones y el 28,7% de las furgonetas circulaba sin tener la ITV en vigor al cierre de 2025, según los datos entregados por la Dirección General de Tráfico (DGT) y analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Esto significa que, en un parque total de camiones y furgonetas que asciende a casi 5,3 millones de vehículos, más de 1,59 millones (27,5%) circulan sin tener la inspección técnica al día, lo que refleja una elevada ratio de incumplimiento en la ITV.

"Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y concienciación, especialmente en el ámbito del transporte profesional. Un camión o una furgoneta en mal estado multiplica el riesgo de siniestros viales, con heridos y fallecidos, en carretera debido a su tamaño y masa", recuerda el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

Los datos de la DGT muestran también una situación preocupante en relación con el seguro obligatorio en este tipo de vehículos. En el caso de las furgonetas, las cifras muestran que el 8,2% circula con el seguro vencido; un porcentaje que asciende al 10,4% en el caso de los camiones.

Además, más de 438.000 camiones y furgonetas, un 8,3% del total, circulan sin ITV y sin seguro obligatorio simultáneamente. A esta situación se suma el estado técnico de estos vehículos. Según datos del Ministerio de Industria y Turismo correspondientes a 2024, solo el 71% de los camiones pesados y el 74% de las furgonetas superan la ITV, situándose entre los peores resultados de todo el parque automovilístico español.

Noticias relacionadas y más

Desde AECA-ITV se subraya que la ITV es un elemento esencial para garantizar que los vehículos cumplen las condiciones mínimas de seguridad y protección medioambiental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  4. Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
  5. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  6. Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
  7. El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
  8. Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama

Así entrena Lula da Silva en el gimnasio a sus 80 años

Denuncian el robo de varias placas de bronce de monumentos de Langreo: "El saqueo del patrimonio histórico y cultural del municipio es sistemático"

Denuncian el robo de varias placas de bronce de monumentos de Langreo: "El saqueo del patrimonio histórico y cultural del municipio es sistemático"

El Eibar oficializa la renovación de Sergio Álvarez, cuya vuelta al Sporting se valoró en el club rojiblanco

El Eibar oficializa la renovación de Sergio Álvarez, cuya vuelta al Sporting se valoró en el club rojiblanco

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire de gran capacidad que está a la mitad de su precio: por solo 69,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire de gran capacidad que está a la mitad de su precio: por solo 69,99 euros

La portavoz de Vox en Gijón abandona el Pleno tras una bronca con Podemos: "La Alcaldesa ampara a comunistas y extremistas, que lo sepan todos"

La portavoz de Vox en Gijón abandona el Pleno tras una bronca con Podemos: "La Alcaldesa ampara a comunistas y extremistas, que lo sepan todos"

Arranca el dragado de los puertos de San Esteban y La Arena: el Principado destinará cerca de medio millón de euros

Arranca el dragado de los puertos de San Esteban y La Arena: el Principado destinará cerca de medio millón de euros
Tracking Pixel Contents