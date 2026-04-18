Un conductor con el permiso de conducir B se libra de tener que pasar la ITV de su coche para siempre: adiós a la Inspección

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los conductores y aun quebradero de cabeza para muchos de ellos. Este control de nuestro vehículo tiene como finalidad el revisar que sea apto para la circulación sin poner en peligro a los demás usuarios ni a nosotros mismo y respetando siempre las normas de Tráfico.

Por ello cada año si nuestro coche tiene más de 10 años o cada dos si ha pasado los cuatro años tras la primera compra, debemos pasar por este trámite. Pero hay un tipo de vehículos que se libran de pasar por la ITV. Tal y como explican desde RACE, con la aprobación de la nueva ley, impulsada por la Dirección General de Tráfico con la colaboración del Ministerio de Industria, el Ministerio del Interior, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA), se simplifica un proceso que todas las partes implicadas reconocen como excesivamente complejo y costoso (se pasa de los 800 euros de media a 30 euros en el caso más simple).

El 1 de octubre de 2024 entró en vigor el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, sustituyendo al anterior de 1995. Entre las novedades de la ITV de 2025 que se mantienen en 2026, destaca que los vehículos históricos con una antigüedad superior a 60 años quedan exentos de pasar la ITV, aunque pueden acudir voluntariamente.

Así que si tienes uno de estos vehículos no tendrás que pasar por la ITV. Eso sí, los coches históricos en España pueden recibir multas de 200 euros o más por uso indebido, como circular diariamente (límite de 96 días/año) o incumplir las normas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) si no están correctamente catalogados. Se han detectado multas erróneas en Madrid por fallos en las bases de datos.

Además, estos coches también están obligados a circular con la baliza v-16, que comenzó a ser obligatoria el pasado 1 de enero. Por lo que si tienes una avería, debes poner este dispositivo sobre el capó del vehículo.