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Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Algo a tener en cuenta cuando estamos conduciendo

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores / Guardia Civil

Benito Domínguez

Desde el pasado 1 de enero, la baliza v-16 es obligatoria en todos los coches españoles. Eso sí, llevar este dispositivo no te exime de cumplir con el resto de normas de tráfico, como llevar puesto un dispositivo prohibido, cuya multa asciende a los 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores.

Un agente durante un control de tráfico.

Un agente durante un control de tráfico. / Guardia Civilo

Y es que, mientras se conduce está prohibido utilizar los auriculares (aunque solo se uno) en el coche. Tanto para escuchar música como para hablar por teléfono debemos de utilizar los altavoces y el micrófono del propio coche, es la única forma permitida.

Y es que esto puede distraer nuestra atención y causar un accidente. Dice la DGT que "la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención".

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Normas de tráfico

Por eso tenemos que tener muy en cuenta las normas de tráfico cuando vamos a coger el coche, porque un descuido, una distracción, puede ser fatal para nosotros y siempre es mejor ser precavido, no solo para evitar una multa sino por evitar un posible accidente de circulación.

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