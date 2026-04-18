Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero no llevar puesto el otro dispositivo de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

La baliza V-16 es un dispositivo de seguridad que es obligatorio en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero, pero no es el único dispositivo de seguridad que debemos de llevar puesto en el coche y que podría acarrear una multa de 200 euros. Además, la Guardia Civil está extremando la vigilancia a los conductores.

Y es que el cinturón de seguridad tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. Además, no se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento.

Un agente durante un control de tráfico. / Guardia Civil

Asimismo, el conductor es responsable (con la correspondiente retirada de puntos) si algún niño viaja sin SRI (Sistema de retención infantil).

En este aspecto, desde la DGT aseguran que "uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad. En ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco".

Multa

Así que no es solo por la multa, que sería de 200 euros con una retirada de 4 puntos, sino que es que llevar el cinturón puede evitar que se empeoren las consecuencias de un accidente, por eso es vital llevarlo puesto.