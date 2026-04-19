Multado con 1.000 euros, pese a que la infracción es de 200 euros, por tener mayores ingresos brutos anuales: la subida de las multas de un 500% a los que ganen más dinero
Sumar ha registrado una enmienda para introducir su modelo de multas de tráfico ajustadas al nivel de renta del infractor,
Sumar ha registrado una enmienda para introducir su modelo de multas de tráfico ajustadas al nivel de renta del infractor, que propone aumentar en un 500% las sanciones para los infractores cuyos ingresos brutos anuales superen los 100.000 euros. Con este objetivo, el grupo presentó hace un año en el Congreso una iniciativa propia.
Con esta enmienda de adición, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación política modifica el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En la justificación de la medida explica que el régimen sancionador del tráfico en España está regulado según la gravedad de la infracción, es decir, según el tipo de falta que se cometa, la multa será de mayor o menor cuantía económica.
De esta forma, si se comete una falta leve, la cuantía es de 100 euros, si es grave esa cifra asciende hasta los 200 y si se comete una muy grave el infractor puede pagar hasta 500 euros, aunque hay casos en los que se supera esa cantidad. En la actualidad, la cuantía económica puede incrementarse por la gravedad y consecuencias de los hechos, pero nunca por los ingresos del infractor.
Según la propuesta de Sumar, las sanciones se aumentarán siempre de acuerdo con la capacidad económica del infractor, incremento que se realizará de manera ponderada de la siguiente forma: En un 150% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros; en un 300% entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales entre los 85.000 y los 100.000 euros; y en un 500% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros.
Sumar defiende que "es evidente que el efecto de disuasión y la finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales, que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo".
En el ámbito internacional, recuerda que las multas progresivas llegaron a Europa por primera vez en 1921, cuando Finlandia introdujo en su Código Penal este sistema impositivo, argumentando que la cuantía de la multa tiene que ser "razonable en relación con la capacidad de pago de la persona multada". Sumar añade que otros países que utilizan las multas progresivas son Suecia, Dinamarca o Reino Unido.
Por otra parte, el grupo plurinacional considera "necesario" regular el uso de los carriles en autopistas y autovías, en "determinadas circunstancias ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos o de retención del tráfico". Así, defiende que cuando la circulación se vea dificultada por las condiciones de la calzada a causa de la nieve, estará prohibido adelantar, se circulará obligatoriamente por el carril derecho, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido, dejando libres el resto de carriles de la izquierda para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves.
Asimismo, en circunstancias excepcionales por indicación de las autoridades de tráfico competentes, para evitar posibles accidentes, en las autopistas y autovías los camiones superiores a cinco ejes no podrán efectuar adelantamientos circulando a una velocidad máxima de 90 km y siempre por el carril derecho de la vía.
En su caso, ERC ha registrado una enmienda para lograr el traspaso de la gestión de exámenes de conducir a Cataluña.
La enmienda, recogida por Europa Press, establece que en el plazo máximo de doce meses, el Gobierno "culminará el traspaso de las funciones, servicios y medios personales y materiales adscritos a la Jefatura Central de Tráfico en Cataluña para la organización y realización de los exámenes de conducir".
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