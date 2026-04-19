Multado con 200 euros al perderse con su vehículo, cambiar la ruta e incorporarse correctamente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de los vehículos
Esta sanción que muchos conductores desconocen hasta que ya es demasiado tarde conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet
Seguro que a muchos conductores les ha pasado. Viaja en su vehículo de vacaciones o visita turística a un lugar que desconocen. Ponen el GPS y, por un despiste o un erro se equivocan de salida. O, incluso a mitad de camino deciden hacer una para improvisada en otro punto y modifican sobre la marcha el recorrido. Al poco, reciben una multa de 200 euros y la pérdida de puntos del permiso de conducir, pero no han cometido ningún exceso de velocidad ni se han saltado alguna señal de Tráfico.¿Qué ha ocurrido?
La respuesta está en haber modificado el navegador del teléfono móvil mientras se circulaba. Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis, explican desde RACE. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.
Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres.
Y es que según la Dirección General de Tráfico (DGT), utilizar el móvil mientras conduces puede suponer un aumento de hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente.
Ojo, no siempre está prohibido utilizar el móvil mientras conduces. Si usas un soporte móvil sí que está permitido su visualización, por ejemplo, para guiarte siguiendo las indicaciones del GPS. RACE pone como ejemplo un caso real: "Para responder a esta pregunta, analicemos un caso real de la DGT: un hombre conduce su coche por una carretera mientras sujeta su móvil con las dos manos (no tiene ningún tipo de soporte para el móvil) y va escribiendo. Su velocidad no baja de 80 km/h y durante más de 45 segundos lo está grabando un helicóptero Pegasus de la DGT. Este hombre no es consciente de que ha dejado de prestar atención a la vía durante más de un kilómetro y que, en caso de accidente a esa velocidad, el choque sería como tirarse desde un edificio de 26 metros de altura o, lo que es lo mismo, desde un séptimo piso. La pregunta es: ¿si llega a utilizar un soporte móvil hubiese podido librarse de una multa? La respuesta es tajante y clara: NO".
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