Multado con 200 euros a pesar de llevar la baliza v-16 pero no mantener esta medida de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores

La baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos españoles desde el pasado 1 de enero, pero llevarla no exime a los conductores de cumplir con el resto de medidas de seguridad, lo que podría acarrear una multa de 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil extrema la vigilancia de los conductores.

Y es que, como señala la Dirección General de Tráfico (DGT), "el conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante que le permita frenar sin colisión". Algo que muchos conductores parecen no cumplir, pero podrían ganarse una multa por ello.

Un control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

La DGT también explica que, "esta distancia debe ser mayor a más velocidad o con climatología adversa".

No es una nimiedad, ya que "ignorar la distancia de seguridad es el causante directo en uno de cada seis accidentes", aseguran.

Por eso, cuando vamos con nuestro coche por la carretera debemos extremar la seguridad y poner distancia con el coche que llevamos delante. Un cambio brusco de la velocidad de este coche podría hacernos colisionar con él si no guardamos la distancia de seguridad necesaria.

Colisión

Y no es solo por la multa, que también, sino porque en el caso de una colisión, seguramente nosotros y nuestro vehículo seríamos los más afectados por el impacto con el otro coche.