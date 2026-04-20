Aviso a los conductores con coches con matrículas "L" y "M" tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil

Los turismos y motos matriculados en 2022 deben pasar su primera ITV en 2026 al cumplir cuatro años, afectando principalmente a matrículas entre LVV y MDF. El calendario aproximado es: enero (LVV-LWD), marzo (LWR-LXD), junio (LYJ-LYZ), septiembre (LZZ-MBN), diciembre (MCR-MDF).

En un comunicado, la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV, ha recordado que la ITV (cuya etiqueta es la v-19) es una medida crucial para la seguridad vial ya que con ella se garantiza que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para circular de manera segura y cumplir con los estándares medioambientales establecidos.

En el caso de los turismos, la primera vez que deben someterse a una inspección técnica es a los cuatro años desde su fecha de matriculación. Desde entonces hasta los 10 años, se ha de realizarse de forma bienal, y a partir de esta fecha, de forma anual. Esta frecuencia es obligatoria incluso cuando no se utilice el vehículo.

Se trata de una inspección, además, considerada "clave" para reducir los riesgos en las vías públicas, ya que detecta fallos mecánicos o de seguridad antes de que puedan provocar un siniestro vial. Si todos los vehículos que no pasan la ITV obligatoria lo hicieran, se podrían salvar adicionalmente 353 vidas al año, según AEMA-ITV.

El precio medio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad de Madrid es de 34,20 euros, una de las regiones más baratas, frente a los 43,75 euros de promedio en el conjunto de España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los precios varían en hasta 29 euros en función de la comunidad autónoma y el tipo de vehículo. Las inspecciones más caras tienen lugar en las regiones de Ceuta, País Vasco y Cantabria, con un precio superior a los 53 euros, quince euros más caras que en las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.

Los precios, señala el informe, también pueden variar según el tipo de motorización, de manera que los más baratos son las de los coches eléctricos, inferior siempre a cuarenta euros, mientras que en los coches con motor de gasolina y los híbridos el coste de la inspección es de 44 y 51 euros, respectivamente.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el precio medio para un coche de gasolina (43,75 de promedio en España) o un eléctrico (39,89 en el conjunto del país) es de 34,20 euros y de 42,73 para un diesel (50,71 a nivel nacional). En el caso de las motocicletas el coste es de 36,45 euros (27,88 en el conjunto del país).

Esta variación de precios, según la OCU, se debe al tipo de titularidad que tenga la estación de la ITV, cuyo modelo suele ser de concesión a entes públicos y empresas privadas, aunque también hay concesiones únicamente privadas-como en Castilla y León, Madrid y Murcia- y de titularidad pública, como en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura