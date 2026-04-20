Multado con casi 100 euros un conductor por circular a la velocidad recomendada pero 'comunicarse' con otro coche que tenía delante: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha finalizado esta semana una campaña de control de velocidad que ha durado del 13 al 19 de abril. Y es que en 2024, la velocidad inadecuada fue determinante en el 22% de los siniestros con víctimas mortales, sumando un total de 307 fallecidos, un 5,5% más que en el año anterior.

Alrededor del 60% de los conductores reconoce circular por encima de los límites establecidos en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y más del 60% en autovías y autopistas. El pasado mes de febrero entraron en funcionamiento 33 nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) en carreteras de once comunidades autónomas. Los datos confirman la relación entre velocidad y riesgo de siniestralidad: el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, la distancia de frenado se amplía y el campo visual se estrecha. De hecho, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

La Dirección General de Tráfico, en colaboración con Guardia civil cuenta con diferentes dispositivos para la medición y control de velocidad como los radares fijos, radares móviles, radares de tramo.. Aunque también existen otros dispositivos como el helicóptero Pegasus o drones que también vigilan desde aire que no se cometan infracciones con la velocidad.

Existe una costumbre en España que cuando un conductor suele localizar un radar móvil o un control suelen hacer un aviso a otro conductor mediante ráfagasde luces. Pero ojo, esta medida de 'solidaridad' para comunciarse con otro vehículo puede salirte más cara que la sanción en el propio control o radar. Tal y como explican desde RACE, "el Reglamento General de Circulación establece la obligatoriedad de conectar las luces de carretera siempre que sea de noche y cuando no haya suficiente iluminación. Es decir, cuando no seas capaz de leer la placa de una matrícula de un coche situado a 10 metros o cuando no distingas un coche de color negro u oscuro a 50 metros. En vías suficientemente iluminadas, como es el caso de las autopistas y autovías, no se deben utilizar las luces de carretera. Del mismo modo, se descarta su uso en zonas urbanas o cuando el vehículo esté parado o estacionado. En cualquier caso, siempre que conectes las luces largas debes ir muy atento a la conducción para desconectarlas en cuanto detectes la presencia de otro usuario y así evitar el deslumbramiento".

Debes saber que te pueden multar por el uso de las luces de carretera. "La multa en el caso de circular con un vehículo con el alumbrado de largo alcance o carretera, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía, es de 200 euros. También te pueden multar con 80 euros si utilizas la luz de carretera y la de cruce en forma de destellos para alertar o comunicarte con otro conductor"-