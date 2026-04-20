Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones

Aparcar mal y sin la señal adecuada colocad va a tener consecuencias más graves que las actuales. El Pleno del Congreso aprobó hace unas smeanas la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para elevar de 200 a 500 euros la multa por parar o estacionar en plazas reservadas para personas con discapacidad si no se tiene el distintivo v-15, que identifica los vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o discapacidad, o destinados al transporte de las mismas. . La ley del PSOE superó la primera votación en la Cámara Baja con el voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, y la abstención de PP, Vox, Junts y UPN.

Durante el debate de la toma en consideración, todos los grupos expresaron su reproche unánime a la conducta "insolidaria" de aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. Si bien, cirticaron que la proposición del PSOE es "insuficiente", que "llega tarde" y que debería ir acompañada de más plazas de aparcamiento adaptadas, más control y más concienciación contra este tipo de conducta.

En concreto, el texto de la proposición plantea modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que "parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad" pase de ser una infracción "grave" a "muy grave".

En la exposición de motivos, el grupo socialista señalaba que, las administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que, en la actualidad, están sancionadas con multa de 200 euros que, "normalmente", se reduce a 100 euros por pronto pago.

Si bien, el PSOE apunta que "la experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria y añade que "son muchas" las peticiones procedentes tanto de particulares como de las organizaciones de la discapacidad "que claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada". Por ello, propone elevar la multa a 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago.

Asu vez, Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".