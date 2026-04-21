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Multado con 200 euros por llegar a una incorporación, encender los intermitentes e incorporarse a la vía: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la señal R-2

Además de la multa de 200 euros, te pueden quitar hasta 4 puntos del carnet de conducir

Control de la Guardia Civil de Tráfico en Asturias.

Control de la Guardia Civil de Tráfico en Asturias. / Europa Press | GUARDIA CIVIL / Europa Press

Manuel Riu

Un gesto que muchos conductores repite y que es motivo de sanción. Llegan a un cruce o incorporación, van mirando a los lados mientras van reduciendo la marcha y, sin llegar a detenerse, se incorporan en el carril manteniendo la precaución y acelerando poco a poco.

Sin saberlo, al poco tiempo reciben una sanción de 200 euros. ¿Qué ha ocurrido entonces? La respuesta está en una señala que se ignora a veces por los conductores: la R-2, también conocida como "Stop". Saltarse esta indicación es motivo de multa y de las graves.

En el artículo 151 del Reglamento General de Circulación se mencionan las señales de prioridad que existen, entre las que están la R-2, que hace referencia a la detención obligatoria o stop. "Detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime". Es decir, no hay que pararse solo cuando se aproxime un coche. Hay que detenerse siempre y, tras comprobar que no se acerca ningún vehículo por la vía de preferencia, retomar la marcha.

Esta señal indica “la obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime”. Además, se añade que “si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía”. Saltarse esta norma conlleva una falta grave y, por tanto, implica una sanción económica de 200 euros, explican expertos de RACE.

Y eso no es todo. Además de la multa de 200 euros, te pueden quitar hasta 4 puntos del carnet de conducir por no respetar la señal de stop, y esto incluye no detenerse por completo. No vale con que hagas un ceda el paso sin llegar a parar el vehículo.

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Como explican desde Mapfre seguros, Si el titular no aporta dicha información, comete una infracción por no identificar verazmente al conductor. En tal caso, la cuantía de esta infracción: "Será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave" (artículo 80.b de la Ley de Seguridad Vial).

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