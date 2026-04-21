Multado con 200 euros pese a tener la baliza v-16 pero no tener en cuenta esta señal internacional: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La baliza v-16 es el dispositivo de seguridad que sustituye a los triángulos de emergencia y es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Pero tenerla no exime de cumplir con el resto de normas de tráfico, como la señal internacional cuyo incumplimiento nos puede acarrear una multa de 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil extrema la vigilancia.

Y es que la norma de tráfico nos dice que "el semáforo en rojo y la señal de STOP obligan a parar siempre". Y es que la señal de STOP (parar) es conocida en todo el mundo, de ahí que se conozca como una señal internacional, además de tener la palabra "STOP" tiene forma octogonal, algo que ocurre en el resto del mundo, aunque hay países en los que no está escrita la palabra "STOP", sino que aparece en el idioma local.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) también señalan que, en el caso del STOP, "esta obligación afecta también a las marcas viales pintadas en la calzada, aunque no exista señal vertical".

La principal argumentación para cumplir con esta señal es que "ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial".

Código de circulación

Por eso es muy importante conocerse al dedillo el código de circulación y, más tarde, cumplir con las normas de tráfico una vez que estamos al volante de nuestro coche. En este caso no es solo por la multa que nos pueda caer, sino por nuestra seguridad, porque incumplir una señal de STOP ha acabado muchas veces en un choque entre varios vehículos.