Multado con 200 euros un conductor que iba a 110 kilómetros por hora en autovía, pero el copiloto iba dormido de forma irregular: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior del vhículo
Una norma que muchos conductores no toman en serio hasta que les llega la multa a casa y deben responder por su copiloto
A la hora de conducir hay que recordar que no solo el conductor también puede ser sancionado, sino que las malas prácticas del copiloto también puede conllevar una multa de una elevada cuantía económica.
A la hor ade hacer viajes largos, es habitual que la persona que acompaña a quien lleva el coche gestione la música, los mapas, los tentempiés y, llegado el momento, aproveche el trayecto para descansar. Dormir en el coche es un gesto de lo más habitual y un buen momento para recuperar horas de sueño. Además, ayuda a que el viaje se haga más corto y llevadero. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en cómo se duerme.
Y es que llevar los pies sobre el salpicadero, por ejemplo, no solo implica un grave riesgo en caso de frenada brusca o accidente; también hará que el cinturón de seguridad no funcione como debe, pudiendo provocar un efecto submarino. A nivel económico, puede significar una multa de entre 80 y 100 euros. Aunque muchos no lo tomen en serio, si el copiloto tiene el cinturón de seguridad mal colocado y no mantiene una postura correcta al sentarse, puede sufrir el llamado efecto submarino dentro del coche, que se produce cuando nos escurrimos por debajo de nuestro cinturón. Esto puede suceder a cualquiera de los pasajeros que no tenga bien colocado el cinturón de seguridad, pero en el caso del copiloto, si no tiene una postura correcta, quedará más expuestos a lesiones en caso de accidente, como son:
Recuerda que, según el Reglamento General de Circulación, el conductor “está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”. Y es que quien está al volante no solo debe mantener en todo momento la posición adecuada para conducir, sino también “que la mantengan el resto de los pasajeros”m cuentan los expertos de RACE.
"Es importante no olvidar que las distracciones al volante influyen muy negativamente en la seguridad de la conducción. De hecho, según la propia Dirección General de Tráfico, son la causa de hasta el 30 % de los accidentes. Acciones tan cotidianas como manejar la radio, fumar, leer al volante o maquillarse mientras circulas pueden tener consecuencias fatales", recalcan.
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