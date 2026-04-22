Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad

Mucho se habla de la baliza v-16, el dispositivo de señalización que ha sustitudo, desde el pasado 1 de enero, a los clásico triángulos del coche en caso de avería en una vía interurbana. Muchas dudas y críticas han surgido sobre este instrumento de seguridad, una de ellas sobre su obligatoriedad en las motocicletas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara en este asunto. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera". No obstante, existe una sanción que cometen muchos conductores de motocicletas, especialmente en ciudad.

Pongamos el caso de un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada, pero a las semanas recibe una sanción de 200 euros e incluso la pérdida de puntos del permiso de conducir. ¿Qué ha pasado? El conductor no llevaba el caso, una falta considerada como muy grave en el Reglamento General de Circulación. Tal y como explican expertos de RACE, con la nueva Ley de tráfico que entró en vigor en marzo de 2022 se penaliza todavía más. Si antes eran 200 euros de multa y 3 puntos menos del carnet de conducir, ahora supone la retirada de 4 puntos con la misma cuantía. Si es el pasajero de la moto o ciclomotor quien no utiliza el casco, la multa no conlleva retirada de puntos.

En Asturias, las multas en motoristas subieron, especialmente en denuncias como no llevar el casco. Pero una de las multas que más ha aumentado en la región es la de circular sin seguro. Una sanción que afecta tanto a los conductores de vehículos como a los motoristas. "En el caso de que la policía descubra que no tienes una póliza para tu moto, la multa mínima varía desde los 600 euros a los 3.000 euros en los casos más graves, y eso no es todo. Si te paran conduciendo, lo más probable es que inmovilicen tu moto al momento y la envíen al depósito. En este sentido, los costes por la retirada de la moto y el depósito correrán a tu cargo. El importe de estos dependerá del Ayuntamiento correspondiente y podrás comprobar si tu moto ha sido retirada de la vía pública por no tener seguro, puedes encontrarla de manera online. En el caso de que sufras un accidente y no tengas seguro y causes daños materiales o personales, tendrás que asumir todos los costes de tu bolsillo. Cuando existen heridos graves o fallecimientos el Consorcio de Compensación de Seguros podría hacerse cargo inicialmente de los pagos a las víctimas, pero te reclamará el dinero, además de poder enfrentarte a penas de prisión", explican desde la aseguradora Mapfre