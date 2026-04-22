Multado un conductor por 200 euros en una zona en la que no había radares fijos ni de tramo: la Guardia Civil extrema la vigilancia con "los ojos" capaces de controlar 30 vehículos al minuto
"La gente piensa que no patrullamos en las autopistas de peaje pero sí estamos en ellas"
A la hora de viajar por autovía o por autopista muchas veces pisamos el acelerador por encima del límite recomendado y vamos más deprisa de lo que deberíamos. La mayoría de las veces es por despiste. Otras, es intencionado. Por ello, a lo largo de las principales vías de nuestro país existen radares de tramo y fijos que vigilan que los conductores no rebasen la velocidad obligatoria establecida.
Pero, más allá de los radares que se indican por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), también existe un vigilante silencioso e invisible a primera vista que es capaz de controlar todo lo que pasa en la carretera.
Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo. Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), los ‘ojos’ implacables de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el cielo, que cumple 65 años. En estas seis décadas de existencia, sus helicópteros, conocidos popularmente como Pegasus, acumulan alrededor de 250.000 horas de vuelo y 120.000 misiones de vigilancia de las carreteras. EFE ha sido testigo de una de las patrullas que cada día realizan de forma habitual.
Contrariamente a la creencia generalizada también vigilan autovías y autopistas, incluyendo las de pago. "La gente piensa que no patrullamos en las autopistas de peaje pero sí estamos en ellas", advierte a EFE el jefe de la UMA, Alejandro Suárez.
Los helicópteros vuelan a unos mil pies de altitud (alrededor de 300 metros sobre la tierra) y gracias a las cámaras de alta definición y los radares láser que llevan incorporados pueden detectar la velocidad de un vehículo y observar el interior del mismo "sin problema".
"Diría que podemos ver todo y, aunque pueda sorprender, principalmente las buenas conductas. La mayoría de la gente conduce con sentido común, prudencia y cumpliendo las normas", indica Suárez.
Nada escapa a su mirada. Desde el uso del móvil al volante, un perro sin la sujeción obligatoria y un bebé en una sillita no homologada hasta alguien maquillándose dentro del vehículo, además de otras conductas "insospechables". "Hemos pillado incluso a conductores cambiándose de ropa dentro", asegura el jefe de la UMA.
Los datos avalan la eficacia de los helicópteros. "Somos capaces de controlar 30 vehículos al minuto de forma indirecta y dos de manera directa, es decir, midiendo su velocidad y viendo su interior".
Las multas del helicóptero Pegasus de la DGT por exceso de velocidad pueden alcanzar desde los 200 hasta los 600 euros y la pérdida de 6 puntos, dependiendo de la gravedad. Estos sistemas operan desde una altura máxima de 300 metros y hasta a un kilómetro de distancia, detectando infracciones de velocidad y conducción
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección