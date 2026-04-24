La herramienta de 10 euros que la Policía recomienda llevar siempre en el coche: "Te puede salvar la vida"
"Puede marcar la diferencia entre salir o no del vehículo en caso de accidente", aseguran
Cuesta menos de 10 euros y te puede salvar la vida en el coche. Es la herramienta que la Policía recomienda llevar siempre junto a las llaves del vehículo para actuar en caso de emergencia. "Te puede salvar la vida", asegura un agente.
"En un accidente, las puertas pueden no abrir. El cinturón puede bloquearse. Y lo que creías que sería fácil… deja de serlo. No ocupa espacio. Pero puede marcar la diferencia entre salir… o no", cuentan a través de la cuenta @policiablueline.
En un vídeo, un agente dice más: "Cuando vas en coche, ¿llevas uno de estos? Sino deberías llevarlo... Los cristales de un vehículo no se rompen tan fácil como crees, y en un accidente las puertas pueden quedar bloquedas. Pero con la herramienta adecuada, todo cambia. Y si el problema no es salir, sino soltar el cinturón también corta el cinturón en segundos".
Se trata de un pequeño utensilio que sirve para romper cristales fácilmente y que viene con un cortador que venden las grandes firmas comerciales por menos de 10 euros. "Prácticamente no ocupa sitio, lo puedes llevar con tus llaves. Además, te puede salvar la vida", remata el agente.
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