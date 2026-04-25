Adiós a la baliza v-16: multado un conductor con una multa de 500 euros (que antes era de 200) que circulaba a la velocidad recomendaba pero cometió el error de la ventanilla

A la hora de circular por carretera hay que respetar todas las normas de tráfico. No solo la velocidad, por miedo a la multa de los radares, sino también por nuestra seguridad y la de los que nos rodean mientras nos desplazamos.

En caso de sufrir una avería en carretera debes saber que es obligatorio el uso de la baliza v-16 en vez de los triángulos, dado que es obligatorio del pasado 1 de enero. El no usarla supone una multa de 80 euros.

Pero ojo, las sanciones no son solo para el condcuctor, dado que el copiloto dl vehículo también puede ser infractor y cometer errores que pueden ascender hasta los 500 euros. El copiloto, por ejemplo, puede ser un apoyo para el conductor o una distracción que aumente las probabilidades de sufrir un accidente: en ese caso, al riesgo que se corre puede acabar sumando una fuerte sanción económica, si bajo el criterio de los agentes de la autoridad su actitud o postura ponen en peligro la seguridad de los demás, explican los expertos de RACE. "Recuerda que, según el Reglamento General de Circulación, el conductor “está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”. Y es que quien está al volante no solo debe mantener en todo momento la posición adecuada para conducir, sino también “que la mantengan el resto de los pasajeros”.

Una de las multas que conlleva una elevada sanción económica es la de tirar objetos por la ventana. Arrojar basura por la ventanilla no solo es un acto incívico con el que se contamina; también puede ocasionar un accidente. Es, además, una infracción que la nueva Ley de Tráfico castiga duramente: si antes se castigaba con 200 euros y cuatro puntos menos, ahora se penaliza con 500 euros (la mitad por pronto pago) y, si se trata del conductor, con la pérdida adicional de seis puntos.

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Si lo que se tira es una colilla, esto podría acabar provocando un incendio, y entonces el castigo sería mucho más severo, pudiendo llegar a incluir penas de prisión.