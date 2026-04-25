Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma

El Ayuntamiento de Madrid, que aprobó el pasado marzo la nueva ordenanza de Movilidad que está en vigor, no devolverá el dinero de multas interpuestas en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas porque no tienen efecto retroactivo según la jurisprudencia.

Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, desde Madrid in Game después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de las ZBE de la capital.

Desde el Gobierno municipal ya se trasladó que la sentencia queda sin efecto tras ser aprobada la nueva ordenanza de Movilidad el pasado marzo. Sin embargo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, anunció que presentará en el Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución de las multas.

Sanz ha contestado con la jurisprudencia que avala que no se dé el carácter retroactivo en las sentencias, "más allá de los recursos que se puedan presentar".

Por su lado, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha vuelto a insistir en que no se devolverá el dinero de las multas ya abonadas. "No se devolverán porque se impusieron bajo un marco normativo que estaba vigente", ha justificado en declaraciones a los medios en el Centro de Operaciones de Sanchinarro de EMT Madrid.

En concreto, esta no decae hasta el 21 de abril, cuando la sentencia del TSJM se hace firme tras ser denegado el recurso de casación por el Tribunal Supremo.

En el caso de las sanciones recurridas que se interpusieron bajo la anterior ordenanza tras dictarse la sentencia del TSJM el 17 de diciembre de 2024 y que afectan exclusivamente a las ZBE de Plaza Elíptica y Centro, desde el Ayuntamiento se está "a lo que diga la asesoría jurídica a este respecto".

"Con carácter general, no se producirá ninguna devolución de las sanciones, y lo que se está valorando por parte del Servicio Jurídico del Ayuntamiento es que aquellas multas que se han impuesto bajo la antigua normativa, una vez que se dictó la sentencia del TSJM, hay que tramitarlas o no", ha apuntado Carabante.

El Ayuntamiento mantiene el funcionamiento de todas sus ZBE, ya que desarrolló una nueva Ordenanza --aprobada en Pleno el pasado 24 de marzo--, donde se subsanaron las apreciaciones de la sentencia del TSJM. Madrid está aplicando este marco normativo desde el 6 de abril (cuando se publicó en el BOCM), permitiendo que las ZBE sigan funcionando como hasta ahora.