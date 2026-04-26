Cambio a la hora de aparcar en zona con parquímetro: un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes y desde las 15 horas los sábados, domingos y festivos

Aparcar en la ciudad suele suponer una gran dificultad a miles de conductores pese a que haya zona azul o verde. y es que encontrar sitios en grandes centros urbanos es, en ocasiones, un auténtico quebradero de cabeza para los conductores, especialmente si se va con prisa.

Para trata de evitar que coches permanezcan estacionados en unas misma plaza durante un prolongado periodo de tiempo, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva y curiosa Ordenanza Municipal.

Con esta nueva ordenanza se ampliará el SER con 60.000 plazas llegando a más barrios y a más distritos entendiéndolo "no sólo como un instrumento que regula la oferta y la demanda sino también como el principal para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda sobre la oferta de estacionamiento".

El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

Además el SER podrá extenderse a nuevos barrios siempre que los vecinos lo soliciten. La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La zona que se cae es Moratalaz.

Tal y como recuerdan los expertos de RACE, las multas por parquímetro (zona azul/verde) suelen oscilar entre 80 y 200 euros, sin pérdida de puntos, con un descuento del 50% por pronto pago en periodo voluntario. Es posible anularla en el acto mediante el parquímetro si el tiempo excedido es breve. El recibo del parabrisas no es la multa firme; la sanción oficial llega al domicilio.