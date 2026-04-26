Multado con 200 euros un conductor por no respetar la "señal vacía" que ya se ve en las ciudades: La Guardia civil extrema la vigilancia

Existen señales de tráfico que todos reconocemos con un simple golpe de vista, pero tambiñen hay otras que vean añadiendo al map móvil de las ciudades y que aveces dudado de qué significan o, sencillamente, ignoramos cuál es su función.Es el caso de la señal de tráfico vacía R‑100:

Para saber el significado exacto de la ‘señal vacía’, debemos consultar el Catálogo de señales verticales de circulación, en el que comprobaremos que esta hace referencia a la señal de prohibición R-100. Su significado es simple, “circulación prohibida de toda clase de vehículos en ambos sentidos”. Para entender mejor su significado y la forma de actuar ante dicha señal que no aporta muchas más pistas en forma de pictogramas, podríamos considerar que al ver una R-100, esta es un muro invisible. A partir de ese punto hay que detener la circulación y considerar otra vía para continuar en marcha.

La ‘señal vacía’ solamente aplica a vehículos. Por tanto, los peatones todavía podrían progresar atravesándola. Curiosamente, lo que el vacío o la falta de iconografía indica es que aplica a prácticamente todos los posibles iconos que ahí podrían aparecer, a excepción de peatones. Otras señales de la misma familia sí dejan más claro a qué vehículos concretos prohíben el paso, como vehículos a motor (R-102), motocicletas (R-104), ciclomotores (R-105), transporte de mercancías (R-106), mercancías peligrosas (R-108), vehículos agrícolas (R-111), vehículos de tracción animal (R-113), animales de montura (R-117) o patinetes eléctricos (R-118). Hay que recordar que también son vehículos los VMP y los ciclistas cuando circulan subidos a la bicicleta. Si se quiere atravesar una R-100 sin incumplir su prohibición, deberíamos bajar del patinete o bici y conduce a pie para ser considerados peatones.

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Saltarse la R‑100 es una infracción grave dentro de las señales de prohibición de entrada (R‑100 a R‑120). La sanción mínima es de 200 euros. En principio, no debería implicar pérdida de puntos por sí sola; no obstante, si se invade una zona peatonal y se genera un riesgo real de atropello, podrían restarse puntos e incluso considerarse conducción temeraria.