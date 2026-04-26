Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Multado con 200 euros un conductor por no respetar la "señal vacía" que ya se ve en las ciudades: La Guardia civil extrema la vigilancia

Podrían restarse puntos e incluso considerarse conducción temeraria

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un control.

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un control. / GUARDIA CIVIL / Europa Press

Manuel Riu

Existen señales de tráfico que todos reconocemos con un simple golpe de vista, pero tambiñen hay otras que vean añadiendo al map móvil de las ciudades y que aveces dudado de qué significan o, sencillamente, ignoramos cuál es su función.Es el caso de la señal de tráfico vacía R‑100:

Para saber el significado exacto de la ‘señal vacía’, debemos consultar el Catálogo de señales verticales de circulación, en el que comprobaremos que esta hace referencia a la señal de prohibición R-100. Su significado es simple, “circulación prohibida de toda clase de vehículos en ambos sentidos”. Para entender mejor su significado y la forma de actuar ante dicha señal que no aporta muchas más pistas en forma de pictogramas, podríamos considerar que al ver una R-100, esta es un muro invisible. A partir de ese punto hay que detener la circulación y considerar otra vía para continuar en marcha.

La ‘señal vacía’ solamente aplica a vehículos. Por tanto, los peatones todavía podrían progresar atravesándola. Curiosamente, lo que el vacío o la falta de iconografía indica es que aplica a prácticamente todos los posibles iconos que ahí podrían aparecer, a excepción de peatones. Otras señales de la misma familia sí dejan más claro a qué vehículos concretos prohíben el paso, como vehículos a motor (R-102), motocicletas (R-104), ciclomotores (R-105), transporte de mercancías (R-106), mercancías peligrosas (R-108), vehículos agrícolas (R-111), vehículos de tracción animal (R-113), animales de montura (R-117) o patinetes eléctricos (R-118). Hay que recordar que también son vehículos los VMP y los ciclistas cuando circulan subidos a la bicicleta. Si se quiere atravesar una R-100 sin incumplir su prohibición, deberíamos bajar del patinete o bici y conduce a pie para ser considerados peatones.

Noticias relacionadas

Saltarse la R‑100 es una infracción grave dentro de las señales de prohibición de entrada (R‑100 a R‑120). La sanción mínima es de 200 euros. En principio, no debería implicar pérdida de puntos por sí sola; no obstante, si se invade una zona peatonal y se genera un riesgo real de atropello, podrían restarse puntos e incluso considerarse conducción temeraria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior
  4. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  5. Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros
  6. Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros un conductor por no respetar la "señal vacía" que ya se ve en las ciudades: La Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros un conductor por no respetar la "señal vacía" que ya se ve en las ciudades: La Guardia civil extrema la vigilancia

Carlos Galán, director del conservatorio de Avilés: "Estamos en un buen momento con la nueva sede y el programa Erasmus para docentes"

Carlos Galán, director del conservatorio de Avilés: "Estamos en un buen momento con la nueva sede y el programa Erasmus para docentes"

Historia de la Fundación ”la Caixa”

CaixaResearch Institute

Timelapse de la construcción del CaixaResearch Institute

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones de la liga de fútbol americano que son los más baratos: por 7,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones de la liga de fútbol americano que son los más baratos: por 7,99 euros

¿Cuándo vamos a crear algo grande con el Prerrománico?

¿Cuándo vamos a crear algo grande con el Prerrománico?

Atención conductores asturianos: adiós a echar gasolina en los próximos días

Atención conductores asturianos: adiós a echar gasolina en los próximos días
Tracking Pixel Contents