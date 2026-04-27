Bajada de 20 kilómetros por hora en autovías para endurecer las penas: la multa de 200 euros que van a recibir miles de conductores en los próximos días

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado a un total de 78.045 conductores por superar los límites de velocidad permitidos durante la última campaña de vigilancia desarrollada entre los días 13 y 19 de abril.

Según ha detallado este lunes Tráfico, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 3.537 puntos de control y verificaron la velocidad de 1.256.540 vehículos, lo que supone 235.237 vehículos controlados más que en la campaña de agosto de 2025.

La DGT ha informado de que, del total de vehículos controlados, 78.045 conductores (6,2%) fueron denunciados por superar los límites de velocidad, un porcentaje que se mantiene estable en las últimas campañas.

En cuanto al tipo de vía, 41.772 conductores fueron denunciados por infracciones cometidas en autopistas y autovías, que representan el 53,5% del total, mientras que el 43,8% correspondió a carreteras convencionales (34.215 denuncias).

"Esta distribución confirma el desplazamiento de la mayoría de las infracciones hacia las vías rápidas observado en campañas anteriores", ha manifestado el departamento que dirige Pere Navarro, que ha añadido que en travesías se formularon 2.058 denuncias (2,6%).

En el ámbito penal, 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. Esta cifra duplica la registrada hace dos años.

En este sentido, Tráfico defiende la conveniencia de revisar la normativa actual para que resulte más disuasoria. De hecho, el Congreso dio en marzo el primer paso para rebajar el umbral a partir del cual el exceso de velocidad al volante se considera delito. La proposición del PSOE plantea bajarlo en 10 y en 20 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas e interurbanas, respectivamente.

Cabe recordar que la ley destaca (tal y como recoge la Dirección General de Tráfico), que "es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas. En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones. El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite".

Las sanciones suelen estar comprendidas entre los 100 y los 600 euros, siendo estas últimas las más graves y las que van aparejadas a una retirada de 6 puntos del permiso de conducir.