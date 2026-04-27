Multado con 200 euros un conductor que viaja solo por la nueva señal de un coche negro sobre un fondo blanco en ciudad: la Guardia Civil y las cámaras extreman la vigilancia

En diferentes ciudades de España ya están en marcha las denominzas Zonas Bajas en Emisiones (ZBE). Debes saber que circular sin permiso por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid conlleva el pago de una multa nada desdeñable. No obstante, si no estás de acuerdo con la sanción, estás en tu derecho de reclamarla. Por eso, te contamos cómo recurrir una multa de la ZBE Madrid y qué plazos hay para realizar esta gestión.

Es cierto que ahora la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido al Ayuntamiento de Madrid anular las sanciones no firmes impuestas en aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y devuelva las cantidades ya abonadas en aquellos expedientes que permanecen abiertos, tras la inadmisión del recurso del Consistorio por parte del Tribunal Supremo.

Así lo ha trasladado la OCU en un comunicado, en el que ha señalado que la resolución del Alto Tribunal cuestiona la validez" de las multas impuestas hasta marzo de 2026 por acceder o circular incumpliendo las restricciones de tráfico, "ahora invalidadas".

Para la organización, la Justicia "ha sido clara" al señalar "las deficiencias" en la elaboración de las ZBE. Entre ellas, destaca "la ausencia de un estudio económico riguroso" que valorase el impacto de las restricciones sobre los ciudadanos, especialmente en los colectivos con "menos recursos". En concreto, el auto recoge que el tribunal consideró que se debía haber realizado una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes de las medidas adoptadas y haber valorado la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente. También se constataron deficiencias en el informe de impacto ambiental.

La señal que indica que se entra en una zona ZBE es un vehículo negro, con unos puntos en el lado derecho sobre un fondo blanco y un círculo rojo. Los límites de la ZBE de Madrid deben estar claramente identificados a través de señales específicas en las que figuren las excepciones a la norma. Esta ZBE cuenta con sistemas de control automatizados (como cámaras de reconocimiento de matrículas) para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas. Los vehículos más contaminantes o los que no cumplen con las condiciones de acceso de la Ordenanza de Movilidad de Madrid pueden enfrentarse a multas de hasta 200 euros si acceden a estas áreas sin autorización, explican desde RACE.

Noticias relacionadas

La OCU recuerda que la anulación de la ZBE afecta a las sanciones impuestas hasta marzo de 2026, mientras que las posteriores se basan en una nueva ordenanza de movilidad que, por el momento, no ha sido recurrida.