Multado un conductor con 200 euros que conducía la velocidad adecuada por carretera, pero no vigiló las bolsas de la compra: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de los coches

Es una situación que se suele dar mucho en verano, pero también ocurre más a menudo de lo que nos gustaría. Y es que muchas veces cargamos el coche más de lo que deberíamos y optamos por redistribuir maletas, bolsas y demás por los diferentes espacios del coche. Maletas en el asiento del copiloto, bolsas en la parte de atrás...

Un gesto recurrente con el que podemos estar cometiendo, sin saberlo, un error vigilado y controlado por el Reglamento General de Circulación. Y es que, tal y como explican los expertos de RACE, "por norma general, los objetos deben ir en el maletero. Su función es separar la carga de las personas y transportarla con la mayor seguridad posible. Si no te cabe todo en tu coche, es más recomendable que busques otro vehículo en el que puedas guardar todos los elementos en el maletero. Si no es posible, también tienes la opción de instalar un cofre en el coche o llevar un remolque, aunque esto también va a afectar a la aerodinámica del coche, al consumo y a su comportamiento en carretera". Como última opción y la que menos recomienda el RACE, puedes llevar objetos dentro del habitáculo, pero siempre que vayan sujetos adecuadamente, en ningún caso deben ir sueltos. Lo aconsejable es que lleves los objetos más pesados en el maletero y que dejes para el habitáculo objetos ligeros y fáciles de sujetar como un bolso o una mochila pequeña

“La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios para su sujeción o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, fijados de manera que no puedan arrastrarse, caer parcial o totalmente, o desplazarse de forma peligrosa”, explica el Reglamento General de Circulación en su artículo 14.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica que conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída conlleva una multa que puede llegar hasta los 200 euros.

La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan, arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa; comprometer la estabilidad del vehículo; producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas; ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.