El Tribunal Superior de Justicia confirma el adiós a la Zona Baja en Emisiones (ZBE) tras ser aprobada en el pleno municipal de 2024: nula de pleno derecho

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que declara nula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "refuerza" la postura del equipo de Gobierno municipal de impulsar una nueva normativa "más flexible" y adaptada a la realidad de la ciudad.

El alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por al menos una asociación y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la ordenanza aprobada en marzo de 2024 por un motivo "de procedimiento", al no estar previamente aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), requisito exigido por la normativa estatal.

Tras confirmar el fallo, Esteban, en declaraciones a los periodistas, ha subrayado que "ha habido un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declara nula la ordenanza", aunque ha recordado que "no anula la obligación que tenemos los municipios de más de 50.000 habitantes de tener una zona de bajas emisiones".

El edil ha incidido en que la sentencia "viene a reforzar la posición del equipo de gobierno" que, semanas antes de conocerse el fallo, ya había anunciado una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2027 y el inicio de un nuevo procedimiento. "Anunciamos que íbamos a iniciar una nueva ordenanza que se adecuará a la situación de la ciudad de Guadalajara", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la futura regulación será menos restrictiva y se aplicará solo cuando sea necesario. "Solo habrá restricciones los días que realmente haya emisiones", ha señalado, incidiendo en que en Guadalajara estos episodios "son mínimos, uno o dos veces al año".

Asimismo, Esteban ha apelado al "sentido común" en la aplicación de este tipo de normativas y ha valorado que "los tribunales están aplicando la lógica que debe imperar". "Creo que hay que revisar la norma a nivel nacional y no aplicar el 'café para todos'", ha añadido.

El concejal ha insistido en que la nulidad responde a "una cuestión de procedimiento porque no estaba aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)", documento que ahora sí está vigente, lo que permitirá al Ayuntamiento iniciar la tramitación de una nueva ordenanza. "Tenemos tiempo suficiente para, con un plan de movilidad, iniciar una ordenanza nueva absolutamente flexible", ha indicado.

"De alguna manera ha reforzado la postura del equipo de gobierno de que había que volver a empezar con una ordenanza nueva que va a ser más flexible", ha remachado Esteban, quien ha avanzado que el texto está siendo ya analizado por los servicios jurídicos municipales.