Adiós a las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribuna supremo pero no a las multas: el Gobierno confirma la decisión

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido en que no cabe la devolución de multas por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas y ha pedido a Vox que no hagan "demagogia", lo que ha sido contestado por el concejal Ignacio Ansaldo, reclamando la devolución de lo cobrado en multas "por ética".

La anulación de la Justicia de las ZBE, en concreto, parte del articulado de la anterior ordenanza a partir de un recurso de Vox, ha pasado por el Pleno de Cibeles, una vez que desde el equipo de Gobierno ya anunciaron que las consecuencias del fallo judicial decaían una vez que Madrid cuenta con nueva ordenanza de Movilidad.

"¿Va usted a devolver el dinero de las multas que han puesto de forma ilegal en los últimos cinco años a los madrileños?", ha preguntado Ignacio Ansaldo ante la firmeza de la sentencia judicial. Carabante le ha contestado con la aprobación de la nueva ordenanza de Movilidad el pasado 24 de marzo, por lo que está vigente con carácter previo a que la sentencia fuera firme una vez que se le admite por el Tribunal Supremo el recurso de casación".

El delegado ha pedido a Vox "que dejen de hacer demagogia porque no procede la devolución". Ansaldo ha criticado el "negocio ilegal" del Ayuntamiento con estas "multas ilegales, con 3,5 millones de multas en cuatro años y 690 millones de euros".

"Abandone la demagogia porque sabe que estamos obligados por la ley de Cambio Climático (con las ZBE), que obliga a que todas las ciudades de más de 10.000 habitantes las tengan", ha contestado Carabante, que ha indicado que desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde "cada año se ha reducido el número de multas: desde el año 2025 al 2024, 14 millones de euros menos recaudados, un 5,8% menos de sanciones".

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"La ciudad de Madrid funciona, la movilidad sostenible es un auténtico éxito porque seguimos permitiendo que la gente se pueda mover y lo hacemos con los mejores datos de calidad del aire", ha zanjado Carabante.