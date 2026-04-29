Multado con 200 euros un conductor que viajaba a la velocidad recomendada sin vigilar el asiento del copiloto: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de tu coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 6.040.000 movimientos de largo recorrido por carretera para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo.

Así lo indicado este miércoles el departamento que dirige Pere Navarro, que ha apuntado que la previsión de desplazamientos para este año es inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

No obstante, la DGT ha advertido de que la previsión de movimientos diarios --en torno a 1,5 millones de desplazamientos-- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. El operativo prevé la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión incrementando la capacidad de la vía y distribuyendo el tráfico.

Pero ojo, por velocidad no es la única sanción que puedes recibir. Y es que no todas las multas recaen por culpa del condcutor. El Reglamento de circulación es muy claro y eso afecta al copiloto de nuestro coche. "Todos los ocupantes de un vehículo deben llevar el cinturón de seguridad correctamente abrochado mientras el vehículo está circulando. No usarlo, o llevarlo incorrectamente, supone un grave riesgo para todos, además de una multa de 200 euros que se agrava con la pérdida de cuatro puntos del carnet en caso de que seas el conductor". Y eso no es todo. Llevar los pies sobre el salpicadero, por ejemplo, no solo implica un grave riesgo en caso de frenada brusca o accidente; también hará que el cinturón de seguridad no funcione como debe, pudiendo provocar un efecto submarino. A nivel económico, puede significar una multa de entre 80 y 100 euros, explican los expertos de RACE.