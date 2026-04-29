Multado un conductor con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la v-19 y baliza v-16 pero fallar con su hijo: la Guardia Civil vigila el interior de los vehículos

A la hora de circular por carretera hay que estar pendiente de mantener la velocidad obligatoria por la vía en la que estamos, vigilar si podemos o no adelantar, respetar todas las señales de tráfico y que nuestro vehículo esté en regla, así como todos los componentes que debemos llevar en él, como la baliza v-16 para señalizar nuestro coche en caso de emergencia o la v-19 (la pegatina de la ITV) en regla.

Uno de los elementos que más se vigila y que debe cumplir con todas las normativas son las sillas infantiles para nuestros hijos que ponemos en la parte trasera. La mayoría de los sistemas de seguridad que equipa un automóvil (cinturones, airbags, reposacabezas, etc.) no están pensados ni diseñados para los más pequeños. Por eso, los niños deberán llevar siempre un sistema de retención infantil adecuado a su altura y peso para viajar con seguridad en el interior de un vehículo. Existen en el mercado diferentes tipos de sistemas de retención y accesorios infantiles que deberás elegir en función de la talla y peso del niño que vaya a utilizarlos, y no en función de su edad, aunque esta pueda ser un referente. Para los pequeños de la casa, hasta 135 centímetros de altura, es obligatorios viajar siempre con un sistema de retención infantil adaptados a su peso y talla. Como normal general, deben ir siempre en los asientos traseros. En caso de accidente, el menor que no va con su SRI correctamente instalado y abrochado puede sufrir lesiones muy graves y, además, se convierte en un proyectil que puede golpear a los demás ocupantes del vehículo.

Un elemento que muchos conductores suelen pasar por alto o no vigilar como deben. Casi 400 conductores multados en solo una semana en España por llevar a los niños sin sillita o usarla de forma incorrecta. Ese es el balance de una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT), destinada a la vigilancia de los menores durante los viajes por carretera. Las sanciones en todo estos casos ascendieron a 200 euros, al considerarse una infracción grave, más la pérdida de tres o cuatro puntos en el carné de conducir.

Según advierte la DGT, el criterio principal para comprar una sillita es que cumpla la homologación europea actualmente en vigor, la ECE R129, que usa la talla del menor, es decir su altura, como referencia. Estas sillas, conocidas como i-Size, describen en cada uno de sus modelos el rango de medidas del niño para el que han sido homologadas.