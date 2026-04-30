Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
Un error que cometen miles de conductores a la hora de desplazarse con su bicicleta en el coche y que ya está muy vigilado
Ahora que el buen tiempo ya está aquí, llega el momento de volver a salir a la montaña, a hacer rutas y, en definitiva, a volver a disfrutar del aire libre ahora que los días se alargan . Por ello, son muchos los aficionados a la bicicleta que aprovechan la llegada de los fines de semana y de los puentes para cargar su bicicleta en el coche y escaparse a la montaña para hacer espectaculares rutas.
Meter la bici en el interior del coche junto a otros bultos o equipajes, la mayoría de las veces abatiendo los asientos traseros y sin ningún tipo de sujeción, para trasladarla al lugar donde queremos emprender una ruta o realizar algo de deporte es una imagen que cada vez resulta más usual. Tanto que, según el informe "El transporte de la bicicleta", realizado por el RACE (Real Automóvil Club de España) y la compañía aseguradora Caser, es una práctica habitual de casi el 70% de los usuarios de bicicleta. Además, es un problema que va a ir en aumento. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican que en los hogares españoles hay más bicicletas que balones. Asimismo, hacer deporte o pasear son las principales actividades para las que se utilizan las bicicletas. Está aumentando el número de desplazamientos cotidianos en bicicleta, en cambio, según una encuesta realizada por RACE y Caser, el 17% de los usuarios transporta este vehículo en el interior del coche y el 69% considera, además, que éste es el lugar más seguro para llevarlo. Casi el 90% no sabe cuál es la sanción por llevar mal la bici y un 88% desconoce la normativa que regula el transporte de bicicletas.
Desde el RACE aconsejan que lo importante es utilizar un portabicicletas adecuado al vehículo donde se va a instalar, que esté homologado y que se haga un uso adecuado de él.
"Si decides llevar la bicicleta dentro del coche, lo primero es asegurarte de que no interfiera en la conducción. Debes mantener tu libertad de movimientos, el campo de visión y la atención en la carretera en todo momento. Esto implica, en muchos casos, abatir los asientos traseros e incluso desmontar alguna rueda para que encaje bien. También es fundamental que la bicicleta vaya correctamente sujeta. No basta con apoyarla sin más: en caso de frenazo brusco o accidente, podría desplazarse dentro del habitáculo y golpear a los ocupantes. Por eso, conviene fijarla con cinchas o aprovechar puntos de anclaje del maletero, evitando siempre dejar objetos sueltos en el interior del vehículo", explican desde RACE.
Eso sí, debes estar atento a las sanciones. "Circular con un vehículo cuya carga pueda arrastrar, caer, desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada protección" puede suponer una multa de 200 euros, explican desde RACE. "Circular con un vehículo cuando la carga oculta los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios", tendra una sanción de 80 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
- Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Sheila Guitián, la maestra asturiana que acabó siendo camionera: 'Hago 150.000 kilómetros al año, son muchas horas y con dos hijos es duro
- Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas