Aviso a los conductores con coches con matrículas "J" y "K" con la obligatoriedad de la v-19: el cambio anual que puede suponer una multa de 200 euros de la Guardia Civil

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los conductores con vehículo propio. Su finalidad no es otra que mantener el control de nuestro vehículo y que cumple con todos los requisitos para que no suponga un problema tanto para nosotros, como para el resto de conductores.

El periodo para realizar esta inspección varía según la antigüedad del vehículo. Los vehículos nuevos tienen hasta 4 años para pasar la Inspección. Una vez superado ese plazo, se hará cada dos años. Cuando se cumplan los 10 años desde la matriculación del coche, la Inspección será anual.

Este 2026 hay una novedad en la ITV para los vehículos que tengan matrículas que comienzan con "JLN" hasta "JVZ" están obligados a partir de este 2026 a pasar la ITV cada años, ya que se han cumplido los 10 años desde la matriculación del vehículo. Del mismo modo, los coches cuya matrícula empiece con "KBM" tendrán que pasar la inspección de manera anual a partir de 2027.

Recuerda que circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa conlleva multas de 200 euros a 500. La sanción habitual por ITV caducada es de 200 (100 euros con pronto pago). Esta infracción no conlleva pérdida de puntos, pero puede inmovilizar el vehículo. Tener cita previa no exime de la multa si te paran.

Tal y como explican los expertos de RACE; en 2026 ha entrado en vigor la versión 7.9 del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV (MPITV), que sustituye al 7.8 del año anterior. Su función es establecer los criterios, tanto técnicos como operativos, que deben seguir todas las estaciones de ITV que hay por el territorio nacional. Algunas de las principales novedades son que "ciertos cambios en las fechas de obligación y aplicación de homologaciones en cinturones, vidrios de seguridad, retrovisores, señalización y alumbrado: el manual incluye actualizaciones técnicas y de procedimiento en el tratamiento de estos elementos para asegurar una interpretación más uniforme de defectos y conformidad, especialmente en vehículos más modernos; Inclusión de fechas de obligatoriedad de determinados dispositivos o sistemas para vehículos históricos. Estos cambios están relacionados, sobre todo, con elementos de alumbrado y señalización".

Se espera que la Euro 7 entre en vigor en noviembre de 2026. Las inspecciones de la ITV se tendrán que adaptar, y para este nuevo tipo de vehículos con la homologación más restrictiva serán todavía más rigurosos con la medición de los gases contaminantes, tanto de las partículas NOx y de CO2; también medirán las partículas abrasivas resultantes del desgaste de los frenos y los neumáticos.

Los vehículos Euro 7 deberán monitorizar sus propias emisiones durante toda su vida útil, datos que serán leídos en la ITV. De igual modo, también se comprobará la salud y durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.