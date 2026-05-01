Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera

Ya estamos inmersos en pleno puente de mayo y la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que en estos días habrá un total de 6 millones de desplazamientos por las principales carreteras del país. "Prevención y prudencia son las mejores compañeras de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa. La colaboración de todos los usuarios de la vía es esencial para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad", incide la DGT.

En este sentido, llama a evitar conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad. "Durante la conducción, es imprescindible mantener la atención en la vía, respetar la señalización y utilizar correctamente los sistemas de seguridad", señala.

Antes de viajar, Tráfico aconseja revisar el vehículo, planificar el desplazamiento con antelación y consultar tanto las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología como el estado del tráfico en las cuentas de la DGT en redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

Por último, recuerda que es obligatorio usar la baliza V16 en caso de tener una incidencia en carretera, ya que "es la manera más rápida de poder avisar, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, al resto de usuarios de la vía de un incidente en carretera y adoptar todas las medidas de precaución posibles". De hecho, en caso de emergencia y de que tengas que para en medio de la vía, la baliza v-16 no es el único elemento obligatorio que debes llevar en el coche, sobre todo en caso de pinchazo. Y es que Tráfico obliga a llevar en el coche elementos con los que podamos reperar nuestro neumático o ssutituiro en casa de reventón.

"Ante las circunstancias realmente no es obligatorio llevar una rueda de repuesto en el coche, siempre que tengas otro dispositivo que pueda sustituir a la rueda de repuesto. En el anexo XII del Reglamento General de Vehículos se especifica que los vehículos de motor que estén circulando deben llevar 'una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo'”, explican los expertos de RACE.

Por ello, debes revisar que en tu maletero haya un neumático de la misma anchura, una rueda de emergencia (la denominada "galleta" al ser más fina que una rueda normal con la que no puedes superar los 80 km/h), un kit repara pinchazos: spray + compresor o unas ruedas runflat, ("te permiten seguir circulando durante unos 100 kilómetros, pues van perdiendo aire muy poco a poco, luego tendrás que sustituirlos, avisan de RACE). Si no llevas ninguno de estos cuatro accesorios te pueden sancionar con 200 euros.