Precio parquímetro en festivos: el cambio en la zona azul que también llega a domingos y a partir de las 21.00

Y aestá aquí el puente de mayo y son mucos los que ha aprovechado este festivo en el que se alarga el fin de semana para abandonar el elhogar y la rtuina diaira y viajar a la playa, a la amontaña, al pueblo o a conocer un nuevo destino. El coche vuelve a ser uno de los medios preferidos para despalzarse y es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dispuesto un operativo especial.

Y es que Tráfico prevé un total de 6.040.000 movimientos de largo recorrido por carretera para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arrancó ayer jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo.

La DGT contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Pero durante el festivo de hoy viernes muchos visitantes a ciudades y los propios vecinos pueden aprovechar a dejar su coche en la zona azul o verde sin tener que pagar la tarifa de parquímetro. Aunque es una medida que podría tener los días contados. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva y curiosa Ordenanza Municipal. El nuevo texto incorpora una novedad respecto al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios que concentran una intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio, provocando una alta afluencia de visitantes.

Tal y como recuerdan los expertos de RACE, las multas por parquímetro (zona azul/verde) suelen oscilar entre 80 y 200 euros, sin pérdida de puntos, con un descuento del 50% por pronto pago en periodo voluntario. Es posible anularla en el acto mediante el parquímetro si el tiempo excedido es breve. El recibo del parabrisas no es la multa firme; la sanción oficial llega al domicilio.