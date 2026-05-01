La señal V-15 que libra a los conductores de recibir la multa de 200 euros de los carriles para dos o más conductores: la Guardia Ciivl vigila el interior de los coches
La excepción a la nueva S-51 b
La operación especial de tráfico con motivo del puente de mayo, con tres días festivos por delante en la región, ha arrancado a las 15.00 horas de este jueves con congestión circulatoria en todas las autovías de salida de la capital, especialmente en la A-5 y la A-42.
La Dirección General de Tráfico prevé un total 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la Comunidad de Madrid para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo, ha informado a Europa Press un portavoz de la DGT.
En total, el departamento que dirige Pere Navarro prevé 6.040.000 movimientos en todo el país, una cifra inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.
A la hora de viajar a una nueva ciudad hay que tener en cuenta las señales de tráfico dentro de ciudad que hay que respetar. Y es que, a pesar de ser muy frustrante el llegar a un sitio nuevo y no tener dónde aparcar, hay que tener cuidado de ver dónde dejamos el coche.
La señal V-15 es el distintivo oficial en España que identifica a los vehículos conducidos por, o que transportan a, personas con movilidad reducida o diversidad funcional. Tiene sus plazas en plana calle para estacionar y aparcar sobre un lugar designado para la v-15 conlleva una sanción de 200 euros.
Además, respecto a los carriles VAO —también llamado carril de ocupación o bus-VAO (carril reservado en determinadas vías, sobre todo en los accesos a las grandes ciudades, para favorecer a los vehículos que transportan a más de una persona y al transporte colectivo), los vehículos con el distintivo v-15 pueden circular por el carril VAO aunque el vehículo vaya ocupado únicamente por el conductor.
En muchos accesos a carriles VAO encontrarás señales verticales de fondo azul que indican que se trata de un carril reservado. Entre las más habituales están la S-51a y la S-51b, que señalan carriles reservados para determinados vehículos o para vehículos que deben cumplir un número mínimo de ocupantes, explican los expertos de RACE. Estas señales suelen ir acompañadas de pictogramas —como turismos, autobuses o motocicletas— y pueden incluir información adicional, como el horario de uso, el sentido de circulación o restricciones específicas según el tipo de vehículo.
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