Se acabó a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia los conductores que no llevan la v-13 en el puente de mayo

La operación especial de tráfico con motivo del puente de mayo, con tres días festivos por delante en la región, ha arrancado a las 15.00 horas del pasado jueves con congestión circulatoria en todas las autovías de salida de la capital, especialmente en la A-5 y la A-42.

"Prevención y prudencia son las mejores compañeras de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa. La colaboración de todos los usuarios de la vía es esencial para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad", incide la DGT.

En este sentido, llama a evitar conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad. "Durante la conducción, es imprescindible mantener la atención en la vía, respetar la señalización y utilizar correctamente los sistemas de seguridad", señala.

Antes de viajar, Tráfico aconseja revisar el vehículo, planificar el desplazamiento con antelación y consultar tanto las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología como el estado del tráfico en las cuentas de la DGT en redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

Por último, recuerda que es obligatorio usar la baliza V16 en caso de tener una incidencia en carretera, ya que "es la manera más rápida de poder avisar, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, al resto de usuarios de la vía de un incidente en carretera y adoptar todas las medidas de precaución posibles".

En total, el departamento que dirige Pere Navarro prevé 6.040.000 movimientos en todo el país, una cifra inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

Pero más allá del uso de este dispositivo, que tantos titulares ha copado en los últimos meses, hay que tener en cuenta otra sanción que suele olvidarse hasta que ya es demasiado tarde. Y es que esta Semana Santa es un momento en el que muchos conductores noveles aprovechan el gran festivo para aprovechar su recién estrenado permiso de conducir y poder desplazarse con libertad. Eso sí, la DGT recuerda que es importante llevar con ellos y bien señalizada en la parte trasera la v-13 o, lo que es lo mismo, el distintivo con la 'L' mayúscula blanca sobre fondo verde que indica que el conductor de ese vehículo es novel. No llevar la placa "L" (señal V-13) siendo conductor novel (primer año de carné) conlleva una multa de 100 euros (infracción leve), sin retirada de puntos. Es obligatorio colocarla en la parte trasera izquierda del coche. También multan por llevarla si ya pasó el año de antigüedad