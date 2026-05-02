Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, tener la baliza v-16 pero fallar con la luz lateral: la Guardia Civil extrema la vigilancia

En pleno puente de mayo se han producido millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país para poder disfrutar de este fin de semana alargado. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado la vigilancia en carretera con dispositivos de medición de velocidad que tiene la finalidad de que los conductores respeten las normas de tráfico.

Pero, más allá de rebasar el límite establecido, existen otras sanciones que hay que tener en cuenta a la hora de circular. Lo primero, recuerda llevar contigo la baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero. También usa bien los intermitentes. La multa por no usar los intermitentes al conducir es una sanción que tiene como objetivo promover la seguridad vial y prevenir accidentes de tráfico. Los intermitentes, también conocidos como direccionales o señales de giro, son dispositivos esenciales en un vehículo que indican a otros conductores y peatones las intenciones del conductor al cambiar de dirección o carril. El uso adecuado de los intermitentes no solo es una norma de tráfico, sino también una medida crucial para evitar colisiones y mantener el flujo ordenado en las vías.

Cuando un conductor omite utilizar los intermitentes al cambiar de carril, realizar giros o maniobras, pone en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía. Otros conductores no pueden anticipar sus acciones y pueden reaccionar de manera incorrecta, lo que puede dar lugar a situaciones de riesgo y accidentes. Por esta razón, muchas jurisdicciones en todo el mundo imponen multas significativas a quienes no utilizan los intermitentes de manera adecuada.

Las multas por no usar los intermitentes varían según la jurisdicción y la gravedad de la infracción. En algunos lugares, las multas pueden oscilar entre cantidades moderadas hasta sumas considerables, dependiendo de factores como la frecuencia de la infracción y el grado de peligro que represente para los demás usuarios de la vía. Estas cifras pueden oscilar desde 80 euros hasta 200. Además de las multas monetarias, algunos lugares también pueden aplicar puntos de penalización en el registro de conducir del infractor, lo que puede resultar en sanciones adicionales, como la suspensión temporal de la licencia de conducir.

Es importante reconocer que el uso adecuado de los intermitentes no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad moral y ética hacia la seguridad propia y la de los demás en la carretera. Se trata de una forma de comunicación esencial en el tráfico, ya que permite que los demás anticipen nuestras acciones y ajusten su conducción en consecuencia. Además, el uso de los intermitentes contribuye a mantener un flujo de tráfico más ordenado y eficiente, reduciendo la posibilidad de congestiones y mejorando la experiencia de conducción para todos los usuarios de la vía.

En resumen, la multa por no usar los intermitentes es una medida destinada a fomentar la seguridad vial y prevenir accidentes de tráfico. El uso adecuado de los intermitentes es esencial para comunicar nuestras intenciones de conducción a otros usuarios de la vía, permitiendo una respuesta adecuada y evitando situaciones peligrosas. Más allá de las sanciones legales y monetarias, el uso de los intermitentes refleja un compromiso con la seguridad y el respeto por las normas de tráfico, lo que a su vez contribuye a un entorno vial más seguro y armonioso para todos.