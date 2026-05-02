Multado con 320 euros en vez de los 200 euros de la sanción real por tener un sueldo más alto: subidas del 200 y 300 por ciento a los que más ganen

Debates hay muchos, como el que dice que algunos de los radares de la Dirección General Tráfico (DGT) solo están para recaudar. Sin embargo, desde hace unos años se escuchan conversaciones sobre si las multas deberían cobrarse según el nivel económico de cada persona.

En este sentido, el grupo político Sumar ha organizado una proposición de ley al registrarla en el Congreso de los Diputados. Una medida de ley que podría cambiar, por completo, cómo entendemos las sanciones de tráfico en España. De hecho, Sumar espera que su propuesta se admita en el trámite del Pleno en las próximas semanas.

El debate siempre se ha iniciado por lo que se puede considerar justo e injusto. Desde varios estamentos como Stop Accidentes, la asociación que ayuda y orienta a víctimas de accidentes de tráfico, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) respaldan esta propuesta de ley.

De hecho, el propio portavoz de Stop Accidentes, David Pérez, comentaba para el medio elDiario.es que “a las personas con dinero las multas no le afectan, siempre que no les quiten puntos”. Remarcaba también que “quien tiene dinero al final lo saca de donde sea”. Por lo tanto, es una idea de ley que mejoraría, también, la disuasión de comportamientos de riesgo.

Desde AUGC aseguran que esta medida “ha demostrado que ayuda a la equidad y las sanciones progresivas refuerzan el efecto disuasorio de las multas”. Además, mencionaban la idea de que “una multa para una persona con ingresos bajos puede ser una enorme carga, pero para alguien con un nivel adquisitivo alto es intrascendente”.

Por tanto, la propuesta de Sumar se basa en esa idea y la propuesta tendría el siguiente planteamiento: Ingresos brutos anuales de 70.000 y 85.000 euros: a este grupo se le subirían un 150% las multas de tráfico; Ingresos brutos anuales de 85.000 y 100.000 euros: a dichas personas que cobren esta cantidad, las sanciones de tráfico se les aumentaría en un 300%; Ingresos brutos anuales de más de 100.000 euros: todos aquellos ciudadanos que ingresen esas cantidades, sufrirían una subida del 500% en sus multas de tráfico.

Ahora bien, la proposición de ley no solo se basa en la idea de encarecer las multas para aquellos que ingresan más dinero, sino también para llegar a reducir la sanción a los que cobran poco. En este sentido, Sumar propone disminuir la cuantía económica de las multas de tráfico un 30% a aquellos que demuestren que ganan hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Por otra parte, para los que ingresan 1,5 y 2,5 veces el salario mínimo se les reducirá un 15%.

El país nórdico de Europa, Finlandia, es uno de los mayores ejemplos a seguir de esta corriente. Desde el año 1921 llevan aplicando esta medida, la cual ha demostrado un descenso del número de accidentes y de la repetición de infracciones graves.

De hecho, durante el año 2002 hubo un caso bastante sonado en Finlandia con Anssi Vanjoki, el directo de Nokia. Esta persona tan influyente, propietaria de una de las empresas de telefonía móvil más importantes de su tiempo, fue noticia al ver cómo se aplicaban las multas progresivas.